Ces nouveaux produits renforcent la solidité et l'étendue des solutions de placement de Gestion d'actifs PMSL

TORONTO, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles solutions de placement : le Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life (le « mandat ») et le Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life (le « fonds »).

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life

Avec le lancement de ce mandat, Gestion d'actifs PMSL réitère son engagement à l'égard des placements durables. Sous-conseillé par KBI Global Investors (North America) Ltd., ce mandat a été conçu pour saisir une occasion dans les infrastructures durables mondiales d'une valeur de 1 000 milliards de dollars. Il mise surtout sur les infrastructures alimentaires, de traitement des eaux et sur les avancées technologiques d'énergie renouvelables, propres et efficaces à l'échelle mondiale.

« À Gestion d'actifs PMSL inc., nous cherchons proactivement de nouvelles façons d'améliorer la durabilité dans toutes les sphères de notre organisation, souligne Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, Solutions de placement, Sun Life Canada. Nous croyons qu'il existe un point de convergence entre la durabilité et les occasions de placement avantageuses pour les investisseurs. Le mandat élargit la gamme de solutions de placement que nous offrons à nos Clients. Il s'inscrit aussi dans notre engagement à offrir des stratégies de placement qui produisent des résultats durables à long terme et qui aident les investisseurs à bâtir leur patrimoine et à protéger leur avenir financier. »

Le mandat permettra à Gestion d'actifs PMSL de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des solutions de placement durables, tout en offrant un revenu et une protection potentielle contre l'inflation.

Les placements durables sont un des principaux piliers de la stratégie de durabilité de la Sun Life. La Sun Life croit qu'une intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux placements mène à l'obtention de résultats financiers supérieurs à long terme. Gestion d'actifs PMSL a récemment annoncé son adhésion à l'initiative Net Zero Asset Managers. Celle-ci regroupe des gestionnaires d'actifs de partout dans le monde qui soutiennent l'objectif de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. Renseignez-vous sur notre engagement en matière de placements durables.

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life

En lançant ce fonds, Gestion d'actifs PMSL répond à la demande croissante des conseillers d'accéder à des actions américaines à moyenne capitalisation. Le fonds est conçu pour procurer une croissance du capital à long terme et de solides rendements ajustés au risque en investissant dans des sociétés américaines novatrices de taille moyenne.

Avec son rapport risque-rendement unique qui se situe entre celui des petites entreprises en plein essor et celui des grandes entreprises établies, le fonds peut servir à diversifier les portefeuilles tout en offrant de solides occasions de croissance.

Sous-conseillé par MFS Gestion de placements Canada limitée, le fonds mise sur la plateforme de recherche mondiale du très prisé Fonds croissance américain MFS Sun Life et investit dans des entreprises d'excellente qualité pour procurer une croissance à long terme.

Le mandat et le fonds donnent tous deux accès à des stratégies de gestion active qui tirent parti de l'expérience de sous-conseillers de premier ordre.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donne la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 30 septembre 2021, Gestion d'actifs PMSL inc. gérait un actif de 36,09 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 390 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

Tél. : 438-341-3884

[email protected]

SOURCE Gestion d’actifs PMSL inc.