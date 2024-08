Gestion d'actifs PMSL inc. annonce des changements au Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life

TORONTO, le 1 août 2024 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé sa décision de cesser d'offrir les séries A, T8, F et O (les « séries dissoutes ») du Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (le « fonds »). Cette décision a été prise pour simplifier l'offre de produits destinés aux épargnants. À compter d'aujourd'hui, les séries dissoutes ne pourront plus être achetées ou échangées par des épargnants nouveaux ou existants, y compris dans le cadre de prélèvements bancaires.

La dissolution prendra effet à la fermeture des bureaux le 4 octobre 2024. Gestion d'actifs PMSL rachètera auprès des épargnants les séries dissoutes restantes à cette date.

Autres changements

La série I du fonds restera offerte aux acheteurs admissibles. Pour améliorer davantage la structure du fonds, à compter du 4 octobre 2024, ses stratégies d'investissement seront modifiées. Le sous-conseiller actuel, Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc., sera remplacé par deux nouveaux sous-conseillers : Acadian Asset Management LLC et MFS Gestion de placements Canada limitée. En outre, le fonds sera renommé le Fonds d'actions mondiales à moyenne capitalisation Sun Life.

