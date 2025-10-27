TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui les distributions mensuelles et trimestrielles en espèces d'octobre 2025 pour les FNB CIBC et la série FNB des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC.

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 octobre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 5 novembre 2025. Voici les détails des montants finaux distribués « par part » :

FNB CIBC Symboles

boursiers Bourse Distribution en

espèces par

part ($) FNB d'obligations gouvernementales canadiennes à long terme CIBC CALB TSX 0,032 $ FNB de gestion de trésorerie Plus en dollars américains CIBC ($ US)* CUSD.U TSX 0,180 $ FNB de gestion de trésorerie Plus CIBC CCAD TSX 0,105 $ FNB actif d'obligations de sociétés de qualité CIBC CACB TSX 0,075 $ FNB actif d'obligations à tauxvariable de qualité CIBC CAFR TSX 0,055 $ FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) CFLX TSX 0,076 $ Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC - Série FNB CCNS TSX 0,058 $ Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC - Série FNB CCRE TSX 0,061 $ Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC CPLS TSX 0,070 $ FNB indiciel obligataire canadien CIBC CCBI TSX 0,051 $ FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC CSBI TSX 0,054 $ FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) CGBI TSX 0,040 $ Fonds durable d'obligations canadiennes de base Plus CIBC CSCP CBOE 0,065 $ FNB de dividendes canadien à faible volatilité Qx CIBC CQLC CBOE 0,063 $ FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC CQLU CBOE 0,029 $ FNB de dividendes international à faible volatilité Qx CIBC CQLI CBOE 0,077 $ Fonds d'obligations de première qualité 2025 CIBC (série FNB) CTBA CBOE 0,035 $ Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC - Série FNB CTBB CBOE 0,030 $ Fonds d'obligations de première qualité 2027 CIBC - Série FNB CTBC CBOE 0,036 $ Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC - Série FNB CTBD CBOE 0,037 $ Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC - Série FNB CTBE CBOE 0,046 $ Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC - Série FNB CTBF CBOE 0,039 $ Fonds d'obligations américaines de première qualité 2025 CIBC - Série FNB (en dollars américains)* CTUC.U CBOE 0,016 $ Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC - Série FNB (en dollars américains)* CTUD.U CBOE 0,025 $ Fonds d'obligations américaines de première qualité 2027 CIBC - Série FNB (en dollars américains)* CTUE.U CBOE 0,028 $ Fonds de revenu avantage CIBC CCLO CBOE 0,085 $ FNB d'option d'achat couverte des banques canadiennes CIBC CCCB TSX 0,115 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé canadien CIBC CCDC TSX 0,13 $ FNB CIBC vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés CUDC TSX 0,125 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé américain CIBC (couvert en $ CA) CUDC.F TSX 0,125 $

* Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds CUSD.U, CTUC.U, CTUD.U et CTUE.U

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez le www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

Indice MorningstarMD Canada Obligations de baseMC, Indice MorningstarCanada Obligations de base 1-5 ans et Indice MorningstarMD Mondial excluant le Canada Obligations couvert en CADMC sont des marques de commerce ou de service de Morningstar, Inc. qui sont utilisées à certaines fins par Gestion d'actifs CIBC inc. aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire canadien CIBC, le FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC et le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) ne sont pas parrainés, endossés, vendus ou promus par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans le FNB indiciel obligataire canadien CIBC, le FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC et le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA).

