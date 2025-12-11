La Journée du miracle CIBC élargit sa portée au Canada et aux États-Unis, contribuant à multiplier les miracles

TORONTO, 11 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un don de plus de 7 millions de dollars aux programmes pour enfants lors de sa 41e Journée du miracle CIBC, qui a eu lieu le 3 décembre. Cette tradition caritative de longue date réunit des membres de l'équipe de la Banque CIBC, des clients et des organismes de bienfaisance locaux afin d'éliminer les obstacles et d'aider les enfants à réaliser leurs rêves.

Michael « Pinball » Clemons, des enfants de Holland Bloorview et Kate Beirness participent à la 41e édition du CIBC Miracle Day, tenue le 3 décembre 2025. (CIBC/CNW Group) (Groupe CNW/CIBC)

La Journée du miracle CIBC vise à stimuler l'ambition des enfants depuis sa création en 1984. Chaque année, le premier mercredi de décembre, les membres des équipes de Marchés des capitaux CIBC et les conseillers en placement CIBC Wood Gundy participants font don d'une partie de leurs honoraires et commissions afin d'offrir aux enfants l'accès à des programmes et services de soutien essentiels. Tout l'argent recueilli localement demeure dans la collectivité.

« Il est réellement inspirant de voir l'impact direct de la Journée du miracle sur les enfants de nos collectivités. Chaque don aide un enfant à rêver plus grand, et c'est un héritage que nous sommes fiers de bâtir ensemble », a déclaré Christian Exshaw, chef de groupe, Marchés des capitaux, Banque CIBC. « Nous sommes reconnaissants envers nos clients, les membres de notre équipe et nos organismes de bienfaisance partenaires d'avoir uni leurs efforts pour créer des possibilités d'épanouissement pour les enfants. »

La Journée du miracle de cette année a été célébrée à l'échelle mondiale partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Luxembourg et à Hong Kong, rassemblant des célébrités, des athlètes, des organismes de bienfaisance et des membres de l'équipe de la Banque CIBC, le tout dans le but de recueillir des fonds pour aider à stimuler l'ambition des enfants. Michael « Pinball » Clemons, Tessa Virtue et Kate Beirness, qui appuient l'activité depuis longtemps, étaient parmi les invités spéciaux qui ont mis à contribution leur énergie et leur enthousiasme pour mettre en lumière le travail incroyable et inspirant des organismes d'aide à l'enfance.

« Bien qu'une seule personne soit nécessaire pour changer les choses, de grandes choses se produisent lorsque notre équipe se mobilise autour de cet objectif, avec nos clients et nos organismes de bienfaisance partenaires, ce qui est l'esprit de la Journée du miracle CIBC », a déclaré Bob Cancelli, vice-président directeur et chef, CIBC Wood Gundy, Gestion de portefeuilles et Pro-Investisseurs. « Au nom de la Banque CIBC, merci à tous ceux qui ont contribué à éliminer les obstacles empêchant les enfants de réaliser leurs rêves et de faire des miracles. »

Cette année, la Journée du miracle CIBC a également élargi sa portée aux centres bancaires. Pour démontrer l'engagement de la Banque, la Fondation CIBC a versé 1 000 $ par centre bancaire à des causes locales touchant les enfants dans les collectivités partout au Canada et aux États-Unis.

« L'expansion de la Journée du miracle CIBC pour inclure les centres bancaires signifie que notre impact est encore plus personnel et de grande portée », a déclaré Hratch Panossian, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. « Elle permet aux membres de notre équipe de soutenir les enfants et les familles dans leur propre collectivité, ce qui fait une différence là où cela compte le plus pour eux. »

La Journée du miracle CIBC est un événement annuel qui a lieu le premier mercredi de décembre. La Fondation CIBC, qui vise à créer un monde où chacun a l'occasion de réaliser ses ambitions, gère les fonds recueillis lors de la Journée du miracle CIBC. Les fonds sont distribués tout au long de l'année et jouent un rôle clé pour aider les enfants à accéder aux services et programmes de soutien essentiels.

À propos de la Fondation CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. La Fondation CIBC incarne notre engagement à créer un monde où chaque idée est une possibilité en faisant la promotion de l'inclusion dans nos collectivités, en investissant dans l'éducation financière et en appuyant la recherche sur le cancer, le traitement, l'éducation et les programmes de soutien au moyen de dons d'entreprise et de partenariats communautaires. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Katarina Milicevic, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC