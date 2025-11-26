TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC Inc. a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles estimatives de gains en capital réinvesties de 2025 pour les FNB CIBC et la série FNB. Veuillez noter qu'il s'agit uniquement de gains en capital estimés au 31 octobre 2025. Comme il s'agit de montants estimatifs, les distributions finales des gains en capital peuvent changer avant la distribution finale.

Ces estimations portent uniquement sur les distributions des gains en capital de fin d'exercice, qui sont habituellement réinvesties dans des parts additionnelles des FNB CIBC ou de la série FNB respectives à la fin de l'exercice, et n'incluent pas les distributions en espèces pour décembre 2025.

Nous prévoyons annoncer les derniers montants de distribution des gains en capital en fin d'exercice, ainsi que les montants de distribution en espèces, le cas échéant, pour 2025, le 23 décembre 2025. Les porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2025 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2025. Les montants imposables réels en espèces et les distributions réinvesties pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront déclarés au début de 2026.

Voici les détails des distributions annuelles estimatives des gains en capital réinvesties par part :

FNB CIBC Symboles

boursiers Bourse Gains en capital

annuel estimatifs

par part au

31 octobre 2025 ($) FNB indiciel obligataire canadien CIBC CCBI TSX 0,0630 FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC CSBI TSX 0,1910 FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC CUEI TSX 0,0728 FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC (couvert en $ CA) CUEH TSX 0,0404 FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC CIEI TSX 0,0643 FNB indiciel d'actions MSCI marchés émergents CIBC CEMI TSX 0,3157 FNB de dividendes canadien à faible volatilité Qx CIBC CQLC CBOE 0,1188 FNB de dividendes international à faible volatilité Qx CIBC CQLI CBOE 0,0999

Les distributions estimatives ne sont que des approximations et ne sont pas garanties. Les distributions estimatives ne désignent pas réellement le rendement que les porteurs de parts peuvent recevoir. Les distributions estimatives des gains en capital en fin d'exercice sont fournies par Gestion d'actifs CIBC Inc. à titre d'information seulement. Elles ne reflètent pas les attributions finales aux fins de l'impôt. Toutes les valeurs sont arrondies à quatre décimales près et exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire, et les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Les FNB CIBC et la série FNB de titres à revenu fixe CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC Inc., filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), et sont offerts par des courtiers inscrits. La Série FNB des Solutions d'investissement durable CIBC est gérée par la Banque CIBC et distribuée par Placements CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc.qui sont toutes les deux des filiales en propriété exclusive. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

L'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et l'indice des obligations universelles FTSETM n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). Le groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant de l'utilisation de l'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et de l'indice des obligations universelles FTSETM ou des données sous-jacentes.

Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI Inc. (« MSCI »). Les noms de MSCI et des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses sociétés affiliées et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par Gestion d'actifs CIBC inc. Les produits financiers aux présentes ne sont pas commandités, endossés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces produits financiers ou de tout indice sur lequel ces produits financiers sont fondés. Le prospectus simplifié contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Gestion d'actifs CIBC inc. et les produits financiers connexes. Aucun acheteur, vendeur ou détenteur de ce produit, ni aucune autre personne ou entité, ne doit utiliser ou faire référence à un nom commercial, à une marque de commerce ou à une marque de service de MSCI pour commanditer, approuver, commercialiser ou promouvoir ce produit sans d'abord communiquer avec MSCI pour déterminer si la permission de MSCI est requise. En aucun cas, une personne ou une entité ne peut revendiquer une affiliation avec MSCI sans l'autorisation écrite préalable de MSCI.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassent 227 G$ en octobre 2025, GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

