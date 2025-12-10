L'élargissement de la plateforme permet aux titulaires de carte de profiter d'une expérience de réservation de voyage harmonieuse

TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa plateforme de réservation en ligne, « CIBC par Expedia », pour inclure un large éventail de cartes de crédit CIBC, ce qui permettra à un plus grand nombre de clients de profiter d'une expérience de réservation de voyage harmonieuse et d'un accès au réseau mondial de voyages d'Expedia Group, au moyen des services bancaires en ligne et mobiles de la Banque CIBC.

S'appuyant sur le succès du lancement initial de la plateforme en 2024, qui était offerte exclusivement aux titulaires de cartes de crédit Aventura CIBC, cette expansion propose des avantages en matière de réservation de voyages aux clients titulaires de cartes de crédit Dividendes CIBC, CIBC Adapta, Sélecte CIBC, Classique CIBC et Affaires CIBC, ainsi que d'autres cartes de crédit CIBC, facilitant la planification et la réservation de voyages.

« Notre objectif est d'offrir aux clients plus de choix et de commodité qui les aident à réaliser leurs ambitions de voyage », a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Opérations bancaires courantes, Banque CIBC. « En élargissant l'accès à la plateforme CIBC par Expedia à un plus grand nombre de titulaires de carte, nous permettons aux clients de profiter de la facilité et de la souplesse de réserver des voyages tout en obtenant des points et des remises en argent supplémentaires sur certaines cartes. »

Grâce à CIBC par Expedia, les clients peuvent planifier et réserver leur voyage et y apporter des changements en tout temps au moyen d'un assistant virtuel, tout en profitant de l'offre de premier plan d'Expedia Group, y compris plus de 900 000 réservations d'hôtels et de vacances, plus de 500 compagnies aériennes, plus de 100 services de locations de voitures et plus de 200 000 activités.

Avec les cartes de crédit Dividendes CIBC et CIBC Adapta, il est également possible d'obtenir des points supplémentaires et des remises en argent lors de la réservation de vols et d'hôtels, de la location de voitures et plus encore par l'entremise de la plateforme CIBC par Expedia.

À propos de la Banque CIBC

