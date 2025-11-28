TORONTO, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), à titre de gestionnaire du Fonds d'obligations de première qualité 2025 CIBC et du Fonds d'obligations américaines de première qualité 2025 CIBC (les « fonds »), a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative finale (la « VL ») et le produit net du Fonds d'obligations de catégorie investissement 2025 CIBC - série FNB (CBOE : CTBA) et du Fonds d'obligations américaines de première qualité 2025 CIBC - série FNB (CBOE : CTUC.U).

Comme annoncé le 13 août 2025, les FNB CTBA et CTUC.U ont été radiés de la cote de la bourse CBOE à la demande de GAC à la clôture du marché le 26 novembre 2025 et seront dissous à la fermeture des bureaux aujourd'hui, le 28 novembre 2025.

À compter d'aujourd'hui, le produit net de la série de FNB de chacun des fonds sera distribué aux porteurs de parts de la série de FNB du fonds au prorata, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Le produit de la dissolution sera versé à la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. et sera reçu par les investisseurs en fonction des délais de traitement individuels des opérations de courtage.

La VL finale par part se compose des éléments suivants :

FNB CIBC Symbole

boursier Revenu

par part

($) Capital

par

part ($) VL finale

par part

($) Fonds d'obligations de première qualité 2025 CIBC - Série FNB CTBA 0,0000 $ 20,6245 $ 20,6245 $ Fonds d'obligations américaines de première qualité 2025 CIBC - Série FNB CTUC.U 0,0000 $ 21,0204 $ 21,0204 $

