OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Du 3 juin au 20 novembre 2022, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente la rétrospective la plus complète de General Idea jamais produite jusqu'ici.

Formé à la faveur du mouvement de la contre-culture des années 1960, General Idea est issu d'un groupe artistique radical fondé à Toronto par AA Bronson (né en 1946), Felix Partz (1945-1994) et Jorge Zontal (1944-1994). Ensemble, ils ont inventé une pratique multidisciplinaire révolutionnaire et provocatrice qui a défié les normes sociales et artistiques et modifié le développement de l'art d'après-guerre sur une période de 25 ans -- de la formation du groupe en 1969 jusqu'à la mort en 1994 de Partz et Zontal des suites de maladies liées au sida.

Cette grande rétrospective de General Idea rassemblera au-delà de 200 œuvres, dont des installations, des peintures, des dessins, des vidéos, des sculptures, des publications et des documents d'archives qui illustrent le rôle crucial joué par General Idea dans le développement de l'art et de l'activisme au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'exposition retracera également l'influence de General Idea sur de futures générations de créateurs, proposant de nouvelles façons de réinventer et de changer notre monde par l'art.

Connu pour ses positions anticonformistes et leur engagement précoce dans le mouvement punk, la théorie queer et le militantisme contre le sida, General Idea adopte une posture critique sur la culture de consommation et des inégalités sociales, en examinant les médias de masse, l'économie de l'art, l'identité queer et la crise du sida. Organisée chronologiquement, l'exposition examinera l'approche globale de la production artistique de General Idea, montrant qu'ils étaient artistes, performeurs, architectes, éditeurs, commerçants, anthropologues, et plus encore.

Exploitant l'humour et la parodie, General Idea emprunte fréquemment des éléments de culture visuelle aux médias de masse et à la publicité pour sonder la production, la diffusion et la consommation des images et de la culture. Une grande partie de ce travail satirique préfigure les préoccupations actuelles autour de la circulation d'images et les médias sociaux. Le groupe est connu pour sa prolifique production de multiples à bas prix, et dans les années 1970, il crée de faux concours de beauté qui tournent en dérision le glamour et le consumérisme associés au monde de l'art contemporain. Le concours Miss General Idea 1971 impliquait d'authentiques candidatures d'artistes et se terminait par une cérémonie élaborée de remise de prix. De 1975 à 1984, General Idea a produit une série centrée sur son œuvre d'art totale (gesamtkunstwerk), le Pavillon Miss General Idea, un bâtiment fictif censé accueillir le dernier concours de beauté Miss General Idea. Conçu comme un musée décentralisé, ses fragments accueillis dans des institutions dans le monde entier, le Pavillon fictif allait devenir un commentaire sur la structure du monde de l'art en déconstruisant le mythe entourant les musées, les archives et les artéfacts.

Dans les années 1970, General Idea fonde deux importantes institutions qui témoignent de sa place essentielle dans l'histoire de l'édition indépendante et de la culture artistique gérée par des artistes. FILE Megazine (1972-1989), était un périodique qui s'appropriait le format du magazine LIFE dont Joseph Beuys et Andy Warhol comptaient parmi ses premiers abonnés. Art Metropole, était une plateforme d'édition et d'exposition qui vendait et distribuait des livres, des documents audio et vidéo, et des multiples d'artistes à Toronto depuis 1974.

De 1987 à 1994, le travail de General Idea répond à la crise du sida. S'appropriant la célèbre série LOVE de l'artiste Robert Indiana, ils ont créé leur propre logo en lui substituant le mot « AIDS » (sida). Au départ une peinture, AIDS s'est ensuite exprimée en tant qu'animation pour le panneau Spectacolor dans le Times Square de New York et dans des campagnes d'affichage dans des villes allant de San Francisco à Berlin. Une version sous forme de sculpture datant de 1989 est exposée sur la plaza du Musée des beaux-arts du Canada où le public est invité à marquer sa surface graffitée de leurs propres graffitis. L'exposition au Musée présentera une œuvre de la même période, l'installation monumentale Pharma © opia (1992) dans laquelle trois capsules de médicaments format géant flotteront dans les airs au-dessus des visiteurs. Cette œuvre a été conçue à l'origine pour l'avenue Las Ramblas à Barcelone et décrite par Bronson comme un « avertissement » en raison du fait que la crise du sida n'avait pas encore frappé l'Espagne.

L'exposition est commissionnée par Adam Welch, Ph. D., conservateur associé de l'art canadien au MBAC, avec l'étroite collaboration de AA Bronson.

L'exposition est accompagnée d'une nouvelle publication majeure qui s'impose comme la référence absolue sur General Idea. L'ouvrage de 756 pages traite des performances et actions du groupe, de leurs interventions dans l'espace public et des œuvres que l'on retrouve dans les musées et les galeries d'art. Publié sous la direction d'Adam Welch et la conception graphique de Garrick Gott, il comprend une préface signée par AA Bronson et une conversation entre Bronson et la conservatrice Beatrix Rug. Il offre aussi les contributions de voix éminentes en art contemporain et ses intersections avec la littérature, le commerce et l'activisme.

General Idea a organisé plus de 100 expositions solos, participé à d'innombrables expositions à l'échelle internationale, et produit une vaste gamme de projets d'art public. Il a reçu le prix Bell Canada d'art vidéographique en 2001, le prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques en 2002 et la médaille Skowhegan pour le multimédia en 2006.

Cette exposition sera en tournée au Stedelijk Museum d'Amsterdam et dans un autre lieu européen en 2023.

www.beaux-arts.ca

@MBACanada

#GeneralIdea

#GI

Remerciements

L'exposition a été rendue possible grâce au commanditaire principal, le Groupe Banque TD, et au soutien de Salah Bachir et Jacob Yerex ; de la Hal Jackman Foundation ; de Jay Smith et Laura Rapp ; de la Mark S. Bonham Charitable Foundation ; de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa ; d'Esther Schipper, Berlin ; de Mitchell-Innes & Nash, New York ; de Mai 36 Galerie, Zurich ; et de Maureen Paley, Londres.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Par le biais des arts visuels, le Musée favorise les interrelations dans le temps et l'espace, et conçoit des expériences dynamiques qui ouvrent les cœurs et les esprits et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres, et sur nos histoires respectives. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-le sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #GeneralIdea #GI #Ankosé #ToutEstRelié #AmplierLesVoix

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des médias seulement - pour toute information, prière de communiquer avec : Au Canada : Musée des beaux-arts du Canada : Josée-Britanie Mallet | [email protected]; Denise Siele | [email protected]; International : veuillez contacter Rees & Co : Rosanna Hawkins | [email protected]