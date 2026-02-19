Gaspésie et Bas-Saint-Laurent - Un geste fort pour une agriculture de proximité : Québec soutient l'abattage en région

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec assure aujourd'hui la continuité et la pérennité de l'offre régionale d'abattage dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. En accordant un soutien financier à l'Abattoir de Luceville, le gouvernement sécurise un maillon essentiel de notre chaîne régionale, de la ferme jusqu'à la transformation, et permet ainsi aux éleveurs de pouvoir compter sur des services de proximité dans l'Est-du-Québec.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annoncent ainsi l'octroi d'une aide financière de 870 166 $ à l'entreprise. Cet investissement permettra à cette dernière de moderniser ses installations et d'assurer sa mise à niveau pour saisir de nouvelles occasions sur le marché, notamment en ayant une certification fédérale.

Étant le seul établissement à offrir sur le territoire des services d'abattage de viande de bœuf, de porc, d'agneau et de bison, l'Abattoir de Luceville joue un rôle structurant pour plus de 1 200 éleveurs. Le maintien de l'abattage en région est essentiel pour soutenir les producteurs, réduire les transports d'animaux de ferme et, ultimement, renforcer l'autonomie alimentaire du Québec et faire en sorte que les retombées économiques demeurent dans les régions.

En soutenant cette capacité régionale, le gouvernement permet aux entreprises agricoles de mieux répondre à la demande, d'accroître la présence des produits d'ici sur nos tablettes et de soutenir une agriculture forte, vivante et durable dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Citations

« En appuyant l'Abattoir de Luceville, notre gouvernement démontre sa volonté de protéger la capacité d'abattage et de transformation au Québec, tout en soutenant directement les producteurs et les éleveurs de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. J'espère qu'ils seront nombreux à faire affaire avec cette entreprise. C'est un investissement stratégique pour garantir la continuité et la stabilité des chaînes d'approvisionnement locales, favoriser le développement de nouveaux marchés ainsi que contribuer au maintien et à la création d'emplois spécialisés dans la transformation des viandes. Notre gouvernement répond encore une fois présent pour nos régions. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le développement économique de nos régions passe par des infrastructures solides et adaptées à notre réalité. En soutenant l'Abattoir de Luceville, nous consolidons un levier stratégique pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, qui permet à nos entreprises agricoles de croître, d'innover et de créer de la valeur ici même. Cet investissement stimule l'activité économique locale et contribue à bâtir des filières agroalimentaires compétitives et durables dans l'Est-du-Québec. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ce projet d'investissement majeur permettra l'augmentation de la capacité de production, l'amélioration de la productivité et l'accès à de nouveaux marchés pour nos clients et notre entreprise. En plus de contribuer à l'amélioration de l'offre de services aux éleveurs de tout l'Est-du-Québec et à l'accroissement de la mise en valeur des produits régionaux, il générera des retombées positives en matière d'environnement, de circuits courts et de bien-être animal. »

Frédéric Noreau, président, Abattoir de Luceville inc., Groupe ADEL

Faits saillants

Cet appui permettra à l'Abattoir de Luceville de poursuivre sa mise à niveau en vue d'obtenir l'agrément fédéral de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en combinaison avec la certification HACCP 1 . Cette transition renforcera la capacité de l'entreprise à approvisionner les marchés de proximité, tout en lui ouvrant l'accès à de nouveaux marchés institutionnels et interprovinciaux.

. Cette aide financière s'inscrit directement dans la mise en œuvre de la Stratégie pour l'agriculture de proximité 2025-2030 - Ouvrir l'horizon des possibles , dont l'un des volets vise à accélérer le développement de solutions locales en abattage.

, dont l'un des volets vise à accélérer le développement de solutions locales en abattage. Du montant total de 870 166 $, une somme de 525 166$ est issue du Programme Compétitivité et environnement 2022-2024.

Lien connexe

Stratégie pour l'agriculture de proximité 2025-2030 - Ouvrir l'horizon des possibles

Programme Compétitivité et environnement 2022-2024

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube



___________________________________

1 HACCP est une certification internationale en matière de sécurité alimentaire qui garantit que les points critiques dans la préparation du produit sont contrôlés. Elle est exigée par plusieurs grandes enseignes.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la region du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Justine Vezina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tel : 418 554-0551, [email protected]; Information, Relations medias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]