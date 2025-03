La Sun Life et Empathy unissent leurs forces pour offrir aux personnes en deuil un soutien novateur leur fournissant des conseils personnalisés durant l'un des moments les plus difficiles de la vie.

TORONTO, le 13 mars 2025 /CNW/ - Au Canada, près de 9 personnes sur 10 ont déjà vécu la perte d'un être cher. Malgré cela, un nouveau sondage réalisé par Ipsos pour la Sun Life révèle que la moitié des gens ne savent pas par où commencer lorsqu'un proche décède. Pour mieux soutenir les personnes vivant la perte d'un proche, la Sun Life lance le soutien au deuil avec Empathy. Cette solution novatrice combine la technologie et une équipe de soins pour fournir de l'assistance et des conseils complets.

Perdre un être cher, c'est difficile. Le deuil n'est qu'un des multiples défis auxquels une personne est confrontée après la perte d'un proche. Aux prises avec diverses émotions et responsabilités, les personnes sondées ayant vécu un deuil ont indiqué s'être senties dépassées par les événements.

Près de 40 % ont eu de la difficulté à gérer les affaires et les biens personnels de la personne décédée.

Une personne sur trois a eu de la difficulté à s'y retrouver dans les procédures légales et administratives, comme la gestion de la succession.

Une personne sur quatre a vécu des difficultés financières, notamment en raison du coût des funérailles et de la perte de revenus.

Une personne sur quatre a eu de la difficulté à jongler entre ses responsabilités au travail et son deuil.

« Déjà qu'il est complexe de gérer le décès d'un être cher, encore trop de gens le font seuls parce qu'ils ne savent pas où demander de l'aide, explique Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Sun Life Santé. Notre nouveau partenariat avec Empathy nous permettra d'offrir du soutien aux personnes qui vivent l'une des situations les plus difficiles de la vie. »

Empathy offre aux membres de la famille endeuillés âgés de plus de 18 ans un système de soutien complet qui les aidera à traverser l'un des moments les plus difficiles de la vie. Le soutien d'Empathy est actuellement offert à des millions de familles par le biais de partenariats avec des employeurs et des assureurs de premier plan. Son application et sa plateforme primées sont conçues pour réduire le fardeau émotionnel et logistique en offrant une aide complète et des conseils aux personnes en deuil.

Empathy propose :

Un accès à une équipe de soins dédiée, pour des conseils personnalisés et confidentiels.

Des plans personnalisés pour vous aider à accomplir vos tâches et surmonter les difficultés à chaque étape, notamment pour le règlement de la succession, les mesures à prendre avec les comptes, la planification des funérailles et la rédaction d'une notice nécrologique.

Des ressources pour vous aider à composer avec les moments et les émotions difficiles.

« Empathy a pour mission d'aider le plus de gens possible à traverser les épreuves difficiles de la vie, notamment la perte d'un proche. En combinant notre puissante plateforme complète et une équipe de soins, nous avons fait un grand pas vers la réalisation de notre vision, indique Ron Gura, cofondateur et directeur général d'Empathy. Nous sommes fiers d'amplifier nos retombées et d'améliorer la qualité de vie des gens au Canada grâce à notre partenariat avec la Sun Life. »

Près de 80 % de la population canadienne dit être intéressée par un accompagnement étape par étape dans les jours et les semaines suivant la perte d'un être cher. C'est pourquoi la Sun Life offre maintenant sans frais le soutien d'Empathy aux bénéficiaires dans le cadre des demandes de règlement d'assurance-vie collective. Cette nouvelle solution novatrice intégrée aux contrats d'assurance-vie fait de la Sun Life une cheffe de file du marché.

Pour en savoir plus sur les résultats du sondage et sur la plateforme de soutien aux personnes endeuillées d'Empathy, communiquez avec nous.

À propos du sondage

L'analyse se fonde sur les résultats d'un sondage mené au Canada par Ipsos les 8 et 9 janvier 2025. L'échantillon comptait 1 001 personnes âgées de 18 ans ou plus qui ont répondu sur la plateforme de sondage d'Ipsos. Le sondage contient une marge d'erreur de plus ou moins 2,4 % (19 fois sur 20) par rapport à ce qu'aurait répondu l'ensemble de la population canadienne âgée de 18 ans ou plus.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos d'Empathy

Empathy est une entreprise technologique de premier plan qui transforme la façon dont les gens gèrent les moments les plus difficiles de la vie. À ce jour, Empathy a aidé plus de 40 millions de personnes. L'entreprise fait affaire avec sept des dix plus grandes compagnies d'assurance-vie des États-Unis. Elle gère le cinquième des demandes de règlement d'assurance-vie à l'échelle nationale. Grâce à un financement de 130 millions de dollars provenant de sociétés de capital-risque de premier plan, dont Index Ventures et General Catalyst, auquel s'ajoutent des investissements stratégiques de compagnies d'assurance mondiales comme Allianz, MassMutual, MetLife, New York Life, Securian et Sumitomo, Empathy combine l'innovation de pointe et la compassion pour fournir un soutien sans égal en matière de deuil, de gestion de la succession, de planification de l'héritage et plus encore. Reconnue par Apple, Google Play et Fast Company, Empathy établit la norme des soins familiaux et des régimes de garanties modernes. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.empathy.com (en anglais).

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

