VANCOUVER, BC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de ses offres distinctes annoncées précédemment (les « offres ») visant le rachat au comptant d'au plus le montant de rachat maximal (défini dans l'offre de rachat datée du 4 décembre 2025 (l'« offre de rachat »), comme elle a été modifiée précédemment) de ses billets en circulation des séries énumérées dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « billets »).

Les offres

Les offres ont été faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat relative aux billets. Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l'offre de rachat.

Le tableau ci-dessous présente le capital global des billets acceptés aux fins de rachat, le rendement de référence et la contrepartie totale à l'égard des billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat dans le cadre des offres visant ces billets.

Titre des

billets1 Encours du

capital Numéros CUSIP

/ ISIN1 Titre de

référence (jj/mm/aa) Page de

référence Bloomberg Rendement

de

référence2 Écart

fixe

(points

de base)2 Contrepartie

totale3 Capital des billets

acceptés Billets

à 3,95 %,

série CAB

échéant en

février 2050 105 257 000 $ CA 87971MBP7 /

CA87971MBP73 CAN 2¾ 01/12/55 FIT CAN0-50 3,886 % +145 812,94 $ CA 31 933 000 $ CA Billets

à 4,10 %,

série CAE

échéant en

avril 2051 78 105 000 $ CA 87971MBT9 /

CA87971MBT95 CAN 2¾ 01/12/55 FIT CAN0-50 3,886 % +145 829,41 $ CA 28 867 000 $ CA Billets

à 4,40 %,

série CU

échéant en

janvier 2046 233 187 000 $ CA 87971MBB8 /

CA87971MBB87 CAN 2¾ 01/12/55 FIT CAN0-50 3,886 % +135 896,72 $ CA 173 548 000 $ CA Billets

à 4,40 %,

série CL

échéant en

avril 2043 600 000 000 $ CA 87971MAS2 /

CA87971MAS22 CAN 2¾ 01/12/55 FIT CAN0-50 3,886 % +125 916,26 $ CA 471 132 000 $ CA Billets

à 4,70 %,

série CW

échéant en

mars 2048 475 000 000 $ CA 87971MBE2 /

CA87971MBE27 CAN 2¾ 01/12/55 FIT CAN0-50 3,886 % +130 936,25 $ CA 386 386 000 $ CA Billets

à 2,85 %,

série CAF

échéant en

novembre 2031 750 000 000 $ CA 87971MBV4 /

CA87971MBV42 CAN 1½ 01/06/31 FIT CAN0-50 - +60 - - Billets

à 4,75 %,

série CR

échéant en

janvier 2045 400 000 000 $ CA 87971MAY9 /

CA87971MAY99 CAN 2¾ 01/12/55 FIT CAN0-50 - +130 - -

_______________ 1) La Société n'a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l'exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué ou imprimés sur les billets. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité.



2) Le rendement de référence renvoie au rendement fondé sur le cours acheteur du titre de référence applicable indiqué dans le tableau ci-dessus, tel qu'il figure sur la page de référence Bloomberg pertinente à 11 h (heure de l'Est) le 12 décembre 2025. La somme du rendement de référence et de l'écart fixe est désignée « rendement de l'offre ».



3) Par tranche de 1 000 $ CA de capital de billets valablement déposés, sans que leur dépôt soit valablement révoqué, au plus tard le 11 décembre 2025 (la « date d'expiration ») et acceptés aux fins de rachat; ne comprend pas le paiement du coupon couru.

La condition de financement décrite dans l'offre de rachat a été respectée en raison de la clôture des placements parallèles des billets subordonnés de rang inférieur en dollars canadiens et en dollars américains de la Société d'un capital total de 800 M$ CA et de 1,5 G$ US, respectivement, annoncés précédemment.

Règlement

Le paiement de la contrepartie totale pour les billets acceptés aux fins de rachat sera fait par la Société à la « date de règlement », qui devrait avoir lieu le 16 décembre 2025 (la « date de règlement »). Outre la contrepartie totale, les porteurs dont les billets sont acceptés aux fins de rachat recevront un paiement en espèces égal au paiement du coupon couru, ce qui représente les intérêts courus et impayés sur ces billets entre la date de paiement d'intérêts immédiatement précédente pour ces billets, inclusivement, et la date de règlement, exclusivement. Les porteurs dont les billets sont acceptés aux fins de rachat perdront tous leurs droits à titre de porteurs des billets déposés, et les intérêts cesseront de courir à la date de règlement pour tous les billets acceptés dans le cadre de l'offre.

Après la réalisation d'une offre, les billets qui sont rachetés dans le cadre de cette offre seront retirés et annulés et ne seront plus en circulation. Tous les billets qui n'ont pas été acceptés aux fins de rachat par la Société seront retournés sans frais aux porteurs déposants.

La Société a retenu les services de Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC »), de BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC »), de Scotia Capitaux Inc. (« Scotia ») et de Valeurs Mobilières TD Inc. (« TD ») pour agir en qualité de principaux courtiers gérants, et de Valeurs mobilières Desjardins inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée, de BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., de SMBC Nikko Securities Canada, Ltd. et d'ATB Securities Inc. pour agir en qualité de cocourtiers gérants (collectivement, les « courtiers gérants ») dans le cadre des offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des offres ou pour obtenir des exemplaires de l'offre de rachat, veuillez communiquer avec CIBC au 1 416 594-8515 (à frais virés), BMO au 1 833 418-0762 (sans frais) ou au 1 416 359‑6359 (à frais virés), RBC au 1 877 381‑2099 (sans frais) ou au 1 416 842-6311 (à frais virés), Scotia au 1 416 863‑7438 (à frais virés) ou TD au 1 866 584-2096 (sans frais) ou au 1 416 982-6451 (à frais virés). Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête‑nom pour obtenir de l'aide concernant les offres.

Services aux investisseurs Computershare inc. agit à titre d'agent d'offre dans le cadre des offres.

Si la Société retire une offre visant une ou plusieurs séries de billets, elle en avisera rapidement l'agent d'offre, et tous les billets déposés dans le cadre de cette offre retirée seront retournés sans délai aux porteurs déposants. À compter de ce retrait, tous les billets bloqués à la CDS seront libérés.

Restrictions relatives aux offres et aux distributions

Les offres ont été présentées uniquement dans le cadre de l'offre de rachat. Le présent communiqué ne constitue pas la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Aucune offre ne constitue une offre ou une invitation par TELUS ou les courtiers gérants, ou pour leur compte : i) visant à participer aux offres aux États-Unis; ii) faite à des personnes des États-Unis, ou pour leur compte ou en leur faveur (au sens donné à U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée); ou iii) visant à participer aux offres dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale, et ces personnes ne peuvent pas participer aux offres ni déposer leurs titres aux termes de celles-ci. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise aux États-Unis ou dans un autre territoire qui permettrait la possession, la diffusion ou la distribution du présent communiqué, de l'offre de rachat ou de tout autre document de placement ou annonce concernant les offres i) à une personne aux États-Unis; ii) à une personne des États-Unis; iii) à une personne dans un autre territoire où cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée; ou iv) à une personne à qui il est illégal de faire cette offre ou sollicitation. Par conséquent, ni le présent communiqué, ni l'offre de rachat, ni aucun autre document de placement ou annonce concernant les offres ne peuvent être distribués ou publiés aux États-Unis ou dans un autre territoire (sauf conformément aux règles ou aux règlements applicables de ce territoire). Les dépôts ne seront pas acceptés par les porteurs situés ou résidant aux États-Unis.

Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières exigent que les offres soient faites par un courtier en valeurs agréé, les offres seront réputées avoir été faites pour le compte de la Société par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers en valeurs inscrits qui sont agréés en vertu des lois du territoire en question.

Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de billets ou d'autres titres de TELUS ou de l'une de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment des énoncés concernant les modalités et le moment de la réalisation des offres, y compris la date de règlement prévue. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes intrinsèques concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les énoncés prospectifs sont fournis dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des offres susmentionnées. Les lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ou l'offre de rachat ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

