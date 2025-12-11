Le programme Mobilité pour l'avenir de TELUS, en partenariat avec l'AMC-FNFAO et Ka Ni Kanichihk, offre des téléphones intelligents et les services mobiles gratuits aux femmes autochtones à risque, afin de renforcer leur sécurité dans la province.

WINNIPEG, MB (ANISHINAABE, CRIS, OJI-CREE, DAKOTA ET DÉNÉ), le 11 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS a annoncé le lancement de son programme Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque au Manitoba, en partenariat avec le First Nations Family Advocate Office de l'Assemblée des chefs des Premières Nations du Manitoba (AMC-FNFAO) et Ka Ni Kanichihk, dont le but est de fournir des services mobiles aux femmes autochtones à risque ou victimes de violence dans l'ensemble de la province. Ce partenariat vise à lutter contre la violence sexiste et à soutenir les femmes des Premières Nations, métisses et inuites en leur donnant accès à des téléphones et à des forfaits de services mobiles gratuits et en les aidant à rester connectées à leurs réseaux de soutien, aux ressources pertinentes et aux services d'urgence. Bien que les femmes et les filles des Premières Nations, métisses et inuites ne représentent que 4 % de la population féminine canadienne, elles représentent 24 % des femmes victimes d'homicide. Selon l'Association des femmes autochtones du Canada, le Manitoba se classe au troisième rang du plus grand nombre d'homicides de femmes au Canada.

« Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+autochtones continuent de subir un niveau de violence inacceptable. Nous avons la responsabilité d'assurer leur sécurité et leur mieux-être et de répondre aux 231 appels à la justice, en particulier l'appel no 15, a déclaré Shazia Zeb Sobani, vice-présidente, Réseaux à fibre optique, cadre déléguée des Aigles, le groupe de ressources pour les employés autochtones de TELUS, et responsable du plan d'action pour la réconciliation avec les Autochtones de TELUS. En élargissant notre programme Mobilité pour l'avenir pour y intégrer les femmes autochtones à risque au Manitoba, nous fournissons une aide et un soutien cruciaux. Nous sommes honorés de collaborer avec des organisations autochtones pour aider les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones à rester en contact avec leurs familles, leurs communautés et leurs réseaux de soutien essentiels. »

Élaboré de concert avec des organisations autochtones , le programme Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque offre gratuitement des téléphones intelligents et des forfaits appels, textos et données aux femmes, aux filles et aux personnes autochtones de genres divers. Le programme leur procurera un lien essentiel avec les services et les ressources de mieux-être autochtones et leurs réseaux de soutien. TELUS est fière de s'associer à l'AMC-FNFAO et à Ka Ni Kanichihk pour étendre cet important programme au Manitoba, renforçant ainsi notre engagement à servir les femmes et les filles autochtones à risque.

« Nous savons que les femmes des Premières Nations sont touchées de façon disproportionnée par la violence, et un accès à la technologie peut être vital pour celles à risque, a déclaré la grand-chef Kyra Wilson, de l'Assemblée des chefs des Premières Nations du Manitoba. Ce partenariat avec TELUS est une étape pour répondre aux enjeux auxquels font face les femmes autochtones, en fournissant des outils essentiels aux femmes des Premières Nations du Manitoba pour rester en contact avec leurs réseaux de soutien, accéder à des ressources et possiblement sauver des vies. »

L'AMC-FNFAO et Ka Ni Kanichihk ont commencé à distribuer des téléphones intelligents et des forfaits de TELUS pour aider les femmes autochtones du Manitoba qui sont victimes de violence ou risquent de l'être. Depuis que TELUS a lancé le programme en 2021, plus de 6 000 personnes ont bénéficié de l'aide de 39 organisations partenaires. Le programme reflète l'engagement de longue date de TELUS à renforcer les relations avec les peuples autochtones - Premières Nations, Métis et Inuits -, et reconnaît que ses activités s'étendent sur beaucoup de territoires traditionnels et de régions visées par des traités.

« Il est essentiel d'adopter une approche collaborative pour régler le problème urgent des FFADA2E+, a déclaré Tammy Hamelin, directrice des programmes à Ka Ni Kanichihk. Ce partenariat démontre le pouvoir de l'action collective et souligne l'importance de travailler ensemble pour créer un changement durable. Nous applaudissons cette initiative et restons déterminés à favoriser les efforts de collaboration pour faire de la sécurité et du mieux-être des femmes et des filles des Premières Nations partout au Canada un pas important vers la réconciliation. »

Le programme Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque fait partie de la gamme de programmes Connectés pour l'avenir, qui donne accès à la technologie de pointe de TELUS à des familles et personnes âgées à faible revenu, à des jeunes quittant leur foyer d'accueil et à d'autres personnes marginalisées au Canada. À ce jour, les programmes Connectés pour l'avenir et TELUS Averti ont aidé 1,5 million de personnes.

Pour en savoir plus sur les initiatives de réconciliation de TELUS, rendez-vous à telus.com/reconciliation .

À propos du First Nations Family Advocate Office de l'Assemblée des chefs des Premières Nations du Manitoba

L'Assemblée des chefs des Premières Nations du Manitoba a été formée en 1988 par les chefs du Manitoba pour assurer la sensibilisation aux questions touchant couramment les Premières Nations au Manitoba. L'Assemblée des chefs des Premières Nations du Manitoba dispose de l'autorité pour représenter 62 des 63 Premières Nations du Manitoba, soit plus de 151 000 citoyens des Premières Nations dans la province, ce qui représente environ 12 % de la population de la province. Elle représente une diversité de peuples autochtones dont les Anishinaabe (Ojibway), les Nehetho/Ininew (Cree), les Anishininew (Ojibwe-Cree), les Dénésulines (Déné) et les Dakotas Oyates (Dakota). La grande chef élue actuelle est la grande chef Cathy Merrick de la Nation crie de Pimicikamak.

L'Assemblée des chefs des Premières Nations du Manitoba a mis sur pied le First Nations Family Advocate Office (FNFAO) le 1er juin 2015. Le bureau a été inauguré dans le cadre d'une cérémonie au cours de laquelle il a reçu le nom d'Abinoojiyak Bigiiwewag, qui signifie « Nos enfants rentrent à la maison ». Le First Nations Family Advocate Office soutient et défend les familles des Premières Nations impliquées dans le système de services à l'enfance et à la famille en remettant en question les compétences, les politiques, les lois et les organisations en place. En appliquant les connaissances, le droit coutumier, les traditions et les systèmes de croyances des Premières Nations, le bureau crée des changements positifs qui permettent aux familles d'accueillir leurs enfants à la maison.

À propos de Ka Ni Kanichihk

Ka Ni Kanichihk a été fondée en 2001 par des dirigeants communautaires et des aînés qui avaient désiraient développer des programmes et des services autochtones pour soutenir la collectivité. Ka Ni Kanichihk est une organisation communautaire autochtone sans but lucratif de services à la personne qui propose un éventail de programmes et de services destinés aux Autochtones et axés sur la santé globale, le mieux-être, les forces et la résilience des peuples autochtones.

Grâce au courage et à la ténacité de nos fondateurs, notre organisation a aidé plus de 20 000 Autochtones vivant à Winnipeg à changer leur vie. Ka Ni Kanichihk collabore depuis longtemps avec des agences gouvernementales, des bailleurs de fonds et d'autres organismes communautaires.

Nous sommes fiers et honorés de collaborer avec des organisations comme TELUS pour aider davantage nos proches et la collectivité.

