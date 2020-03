GA International, leader mondial de l'étiquetage hors norme, franchit une nouvelle étape de développement

LAVAL, QC, le 5 mars 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La productivité de l'entreprise lavalloise GA International, leader mondial des étiquettes cryogéniques résistantes aux températures extrêmes et aux solvants puissants, sera accrue grâce à un soutien financier du gouvernement du Canada.

Entreprise innovante dans le domaine des sciences de la vie, GA International reçoit une contribution financière remboursable de 162 000 $ de DEC pour l'implantation d'un système de planification des ressources (ERP).

La croissance de GA International bénéficie aux entreprises pharmaceutiques, aux laboratoires biomédicaux et biotechnologiques ainsi qu'aux universités, aux hôpitaux, à des entreprises spécialisées dans les industries pétrolière, gazière, électrique et optique, et même en joaillerie.

Des solutions à des défis uniques en matière d'étiquetage

Les clients de GA International ont des besoins précis et hors norme. Par exemple, un laboratoire peut nécessiter des étiquettes d'identification de flacons pour l'entreposage cryogénique soumis à des températures de -196 °C ou pour la stérilisation dans un environnement à 121 °C.

GA International investit des ressources importantes en recherche et développement et grâce à son expertise scientifique et à son ingéniosité, elle offre plus de 6 000 produits, développés pour 20 000 clients et distribués dans plus de 100 pays.

La demande mondiale pour les produits de GA International est en croissance. Pour répondre à cette demande et poursuivre son expansion, l'entreprise a récemment réalisé d'importants investissements pour automatiser ses processus. La PME poursuit en ce sens avec l'implantation d'un système ERP pour améliorer, entre autres, la gestion des inventaires dans ses entrepôts à l'étranger.

En plus de contribuer à maximiser l'efficacité de l'entreprise, l'aide de DEC permettra la création de 36 emplois au terme du projet, qui s'ajouteront à la soixantaine déjà existants. C'est le député de Marc-Aurèle-Fortin, Yves Robillard qui, de passage dans les locaux de GA International aujourd'hui, en a fait l'annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est donné comme priorité d'investir dans des secteurs industriels porteurs pour le Grand Montréal et dans des PME innovantes en pleine croissance. GA International est un modèle d'entreprise performante qui fait rayonner le savoir-faire canadien à l'international. C'est une fierté pour moi de pouvoir rencontrer cette équipe qui contribue aux activités de bon nombre d'entreprises importantes pour notre collectivité. »

Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin

« Aider les entreprises à croître et à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à GA International, dont le succès fait rayonner l'ensemble de la région du Grand Montréal et l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes; nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles demeurent compétitives. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« L'avenir de GA International s'annonce prometteur. Nous avons des projets époustouflants et des idées audacieuses à développer et à mettre en œuvre pour des années à venir. Nous pouvons compter sur une équipe extraordinaire d'employés engagés qui sont impatients de contribuer à l'atteinte de nos objectifs. Nous procédons à la mise en œuvre de projets stimulants, tels que l'ouverture d'une succursale en Inde, l'intégration verticale en matière de fabrication d'articles industriels, le redoublement de la taille de nos installations manufacturières et de nos bureaux, l'acquisition d'importants équipements manufacturiers, le développement de produits nouveaux et innovants, et bien plus. Le nouveau système ERP financé par DEC est un outil indispensable pour notre entreprise et jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces nouveaux projets. »

George Ambartsoumian, président et fondateur, GA International

Faits en bref

L'entreprise GA International a été fondée en 1999 par le Dr George Ambartsoumian , un scientifique du domaine biomédical de renommée internationale qui a réalisé plus de 7 ans de recherche postdoctorale en biologie moléculaire. Pour en apprendre davantage sur la création de l'entreprise et ses perspectives d'avenir, visionnez la chaîne YouTube de GA International (en anglais seulement).

, un scientifique du domaine biomédical de renommée internationale qui a réalisé plus de 7 ans de recherche postdoctorale en biologie moléculaire. Pour en apprendre davantage sur la création de l'entreprise et ses perspectives d'avenir, visionnez la chaîne YouTube de GA International (en anglais seulement). Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Alexander Cohen, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]