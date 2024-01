WINNIPEG, MB, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du marché du travail se sont réunis aujourd'hui à Winnipeg afin de discuter d'un large éventail de priorités liées au marché du travail au Canada, notamment l'évolution des perspectives du marché du travail, l'importance d'une collaboration renouvelée au sujet des ententes de transfert relatives au marché du travail (ETMT), l'amélioration de la mobilité sur le marché du travail et de la reconnaissance des de compétences, ainsi que l'innovation et l'évolution des mesures de soutien qui renforcent la main-d'œuvre dans l'ensemble des provinces et des territoires. La réunion du Forum des ministres du marché du travail (FMMT) était coprésidée par l'honorable Randy Boissonnault, ministre fédéral de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et par l'honorable Jamie Moses, ministre manitobain du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles.

Au cours de leurs discussions, les ministres du Forum ont réaffirmé l'importance de travailler ensemble pour s'assurer que les Canadiens ont les compétences et la formation dont ils ont besoin pour intégrer la population active, continuer à s'adapter et demeurer compétitifs dans le marché du travail actuel. Les ministres ont également partagé des renseignements sur les travaux en cours au sein de leur gouvernement, ainsi que leurs pratiques exemplaires, pour soutenir les Canadiens et faire croître l'économie.

En réponse aux pénuries immédiates et critiques du marché du travail, les ministres provinciaux et territoriaux ont unanimement souligné le besoin d'un engagement du fédéral pour un financement prévisible, adéquat et durable des ETMT aux niveaux actuels. Les ETMT sont le meilleur moyen pour le gouvernement fédéral d'investir dans les travailleurs et les employeurs et de les aider à contribuer à la prospérité économique continue du Canada. Les ministres ont également souligné l'importance de respecter les compétences provinciales et territoriales afin que les programmes puissent être adaptés aux besoins uniques des marchés du travail régionaux et locaux.

Les ministres ont discuté du rôle important de la mobilité de la main-d'œuvre et de la reconnaissance des compétences pour les personnes qui travaillent dans l'ensemble du pays, ce qui représente une priorité du gouvernement fédéral. Les ministres ont noté qu'un travail essentiel est en cours dans chaque province et dans chaque territoire et ont convenu d'une collaboration renforcée.

Les ministres ont également discuté des défis actuels touchant le marché du travail, y compris le vieillissement de la population, la disponibilité et les pénuries de main-d'œuvre, l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie par le perfectionnement et l'amélioration des compétences des travailleurs, et le paysage technologique en constante évolution. S'inscrivant dans le respect de la compétence exclusive des provinces et des territoires en matière de formation de la main-d'œuvre, ils ont également discuté de l'importance de l'innovation dans la mise en œuvre efficace de formations et de mesures axées sur la demande, notamment ceux pilotés par les partenaires du marché du travail.

Ils ont relevé l'importance de tenir compte des changements à long terme de l'économie et des compétences tout en répondant aux fortes pressions qui s'exercent actuellement sur les marchés du travail, y compris dans les secteurs de la construction, de l'éducation à la petite enfance, et de la santé. Les ministres ont également souligné la nécessité de continuer à veiller à ce que les programmes soutiennent efficacement les travailleurs issus de groupes sous-représentés et répondent aux besoins des employés et des employeurs.

Avant leur réunion, les ministres ont écouté le Centre for Aboriginal Human Resource Development, une organisation autochtone sans but lucratif du Manitoba, qui leur a fait part de son point de vue sur la gamme complète de mesures de soutien nécessaires pour permettre aux Autochtones d'entrer sur le marché du travail et sur l'incidence positive que les programmes d'emploi peuvent avoir sur leur vie, celle de leur famille et celle de leur collectivité. Les ministres ont affirmé l'importance de collaborer avec les partenaires autochtones respectifs pour faire progresser la réconciliation.

Le FMMT se réunira à nouveau en juin 2024, et au moins une fois par an ensuite, pour discuter des priorités et des pratiques exemplaires en matière de marché du travail.

À propos du Forum

Le Forum des ministres du marché du travail a été créé en 1983 en tant que tribune intergouvernementale visant à renforcer la coopération sur les priorités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en ce qui a trait au marché du travail.

« Le Forum des ministres du marché du travail est plus qu'une tribune pour discuter des programmes particuliers, c'est une occasion d'échanger de l'information et des pratiques exemplaires. C'est une occasion de travailler ensemble pour nous assurer que nos investissements en faveur des travailleurs de même que les compétences enseignées et la formation offerte soient en phase avec nos priorités et objectifs communs. Je me réjouis à l'idée de poursuivre cet important travail pour relever les défis communs du marché du travail et de travailler avec mes homologues sur ces questions primordiales. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et coprésident du Forum des ministres du marché du travail, l'honorable Randy Boissonnault

« J'ai eu le plaisir d'accueillir mes collègues à Winnipeg cette semaine. Les représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont participé à des discussions fructueuses sur les défis, les priorités et les possibilités en matière de main-d'œuvre. Ensemble, mes partenaires du FMMT et moi-même travaillons à la mise en place d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée qui favorise la croissance de notre économie et aide un plus grand nombre de Canadiens à obtenir de bons emplois. Je suis heureux de poursuivre notre travail au nom des travailleurs, des employeurs et des collectivités, ici au Manitoba et dans l'ensemble du Canada. »

- Le ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba et coprésident du Forum des ministres du marché du travail, l'honorable Jamie Moses

SOURCE Emploi et Développement social Canada