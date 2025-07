Déclenchement d'une grève générale illimitée à l'usine des Poudres métalliques de Rio Tinto Fer et Titane

SOREL, QC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Les 181 métallos de la section locale 7493 à l'usine des Poudres métalliques, propriété de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT), ont déclenché une grève générale illimitée hier soir.

Le litige porte principalement sur les salaires, alors que le dernier contrat précédent s'était déroulé en pleine pandémie, sans possibilité de réajustement. « De crise en crise, nos membres se trouvent toujours à être considérés comme une variable d'ajustement, sur laquelle l'employeur s'appuie pour maximiser les profits. Les travailleurs exigent d'être payés à la hauteur de ce qu'ils apportent réellement à l'entreprise et veulent tirer leur juste part des profits », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Yves Rolland.

Les syndiqué.e.s ont massivement rejeté catégoriquement la semaine dernière l'offre finale déposée par l'employeur le 27 juin dernier, dans une proportion de 98 % contre cette proposition. Ils et elles se sont doté.e.s d'un mandat de grève dans une proportion de 99 % au moment jugé opportun. Outre les salaires, l'employeur exige aussi des concessions, notamment en lien avec les vacances.

« On l'a vu hier à la table de négociation, il n'y avait plus du tout de mouvement, alors l'heure de la grève a sonné. Nous sommes à la guérite, sur la ligne de piquetage, nous sommes uni.e.s et solidaires. L'employeur a essayé de semer la division dans notre groupe en essayant de favoriser davantage une portion des travailleur.euse.s, au détriment des autres. Notre réponse est claire : il devra rémunérer TOUS les travailleur.euse.s à leur juste valeur », souligne le président de la section locale 7493, Patrick Sarrazin.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

