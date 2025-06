Fermetures chez Rémabec : Unifor déplore l'arrêt des opérations

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Unifor Québec déplore l'annonce de la fermeture des usines et la cessation des opérations forestières du groupe Rémabec. Le syndicat se questionne également sur les motivations entourant cette décision radicale de la part de l'employeur qui frappera de plein fouet les travailleuses et travailleurs de plusieurs régions du Québec. Au total, ce sont près de 1400 travailleuses et travailleurs qui pourraient perdre leur emploi de manière permanente, un véritable choc économique pour plusieurs communautés déjà fragilisées.

« Nous allons fournir tout le soutien nécessaire aux travailleuses et travailleurs de nos sections locales affectées et une rencontre est prévue avec les représentants de l'employeur plus tard dans la journée. Nous comptons poursuivre nos discussions avec la direction de Rémabec afin d'explorer toutes les options de relance des activités le plus rapidement possible », explique le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 membres, dont près de 14 000 travailleuses et travailleurs de la filière forestière au Québec.

