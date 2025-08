Grève générale illimitée chez Béton Provincial à Saint-Hubert : les salarié-es ne veulent pas reculer

MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs de Demix Béton (St-Hubert) - CSN a déclenché la grève ce matin à 5 h 15. Ils demandent à l'employeur de retirer ses demandes de reculs.

En assemblée générale le 4 juillet dernier, les salariés de Béton provincial de Saint-Hubert ont refusé à 92 % la dernière offre patronale, votant par le fait même, pour une grève générale illimitée. « Nous avons décidé de donner une chance à la négociation au mois de juillet. Mais, là, c'est trop long. L'employeur nous demande des reculs inacceptables. Il doit comprendre que nous sommes déterminés à conserver nos conditions de travail », affirme le président par intérim du syndicat, Patrick Fournier.

L'employeur demande des reculs à plusieurs niveaux : assurance collective, régime de retraite, horaires de travail, jours fériés et l'accès aux heures supplémentaires.

Sans convention collective depuis le 1er mai, les salariés souhaitent maintenir leurs acquis ainsi qu'une augmentation salariale couvrant la hausse du coût de la vie.

« C'est inconcevable en 2025, avec un taux de chômage si bas, qu'un employeur demande des reculs de cette ampleur. Ces travailleurs sont à l'emploi de cette entreprise depuis des années. Ils possèdent une vaste expérience et ils ont développé une expertise précieuse. Et c'est parce qu'ils ont de bonnes conditions de travail qu'ils restent. L'employeur devrait voir ça ! » soutient Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

« Avec le conflit qui perdure du côté de Béton Provincial Longueuil - Lasalle, nous sommes désolés de constater une fois de plus, le manque de respect de cet employeur envers ses salariés », a-t-il ajouté.

« C'est la détermination des travailleurs de Béton Provincial à Saint-Hubert qui va faire débloquer la négociation. Ils peuvent compter sur notre appui dans cette grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent une entente acceptable », a conclu Dany Chamberland, secrétaire-trésorier du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN).

À propos :

Le Syndicat des travailleurs de Demix Béton (St-Hubert) compte environ 18 membres et est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), qui rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec. La CSN compte 330 000 membres répartis dans 2 000 syndicats, 8 fédérations et 13 conseils centraux, dont le CCATNQ-CSN. La CSN œuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

Dans la région, le Conseil central de la Montérégie-CSN rassemble près de 34 000 syndiqué-es issus des secteurs public et privé, regroupés dans plus de 200 syndicats. Pour sa part, la Confédération des syndicats nationaux compte plus de 330 000 membres présents dans tous les secteurs d'activité.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Source : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Julie Lampron-Lemire, Conseillère en communication, 514 966-0710, [email protected]