Fin de la grève chez Niobec : les membres ratifient une entente de cinq ans avec des gains importants

SAGUENAY, QC, le 27 juin 2025 /CNW/ - Après huit semaines de grève, les 360 membres de la section locale 666 d'Unifor travaillant à la mine Niobec à St-Honoré, ont voté à 87,7 % en faveur d'une nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans, qui garantit des avancées majeures en matière de salaires et de régime de retraite.

« Cette entente reflète les enjeux qui sont prioritaires pour nos membres », a déclaré Roberto Simard, président de la section locale 666 d'Unifor. « Notre comité de négociation a travaillé d'arrache-pied pour conclure une entente équitable et respectueuse, assortie de bonifications significatives. »

La nouvelle convention collective prévoit notamment un rattrapage salarial et une progression des augmentations au fil des années :

2025 : 6,1 % de rattrapage et 3 % d'augmentation

: 6,1 % de rattrapage et 3 % d'augmentation 2026 : 3 %

: 3 % 2027 : 3 %

: 3 % 2028 : 4 %

: 4 % 2029: 4 %

Les membres bénéficieront également d'améliorations importantes au régime de retraite à financement salarial (RRFS), ainsi que d'une possibilité de retraite anticipée qui passe de 58 ans à 55 ans.

« Cette entente comprend aussi des dispositions qui viendront mieux protéger nos membres et reconnaître leur contribution essentielle à l'entreprise », a ajouté Nathalie Arguin, représentante nationale d'Unifor. « Je tiens à souligner l'excellent travail du comité exécutif et du comité de mobilisation, qui sont demeurés à l'écoute des membres tout au long du processus. »

La ratification de cette entente met officiellement fin au conflit de travail et permettra aux travailleuses et travailleurs de Niobec de reprendre leurs activités dès samedi.

