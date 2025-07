Les membres d'Unifor chez Cascades à Montréal rejettent l'offre patronale et votent un mandat de grève unanime

MONTRÉAL, le 29 juin 2025 /CNW/ - Les 82 membres de la section locale 299 d'Unifor, qui travaillent chez Cascades à Montréal, ont rejeté à l'unanimité l'offre patronale lors d'une assemblée générale tenue samedi. Dans la foulée de ce rejet sans équivoque, ils ont accordé un solide mandat de grève à 100 % à leur comité de négociation.

« Je félicite les membres du comité pour leur travail et remercie les membres pour la confiance accordée à leur comité de négociation. Un résultat comme celui-là démontre la force, la solidarité et l'unité de ce groupe », a déclaré Hugues Perreault, représentant national d'Unifor.

Le syndicat poursuivra les discussions avec l'employeur dans l'objectif d'en arriver à une entente satisfaisante pour toutes les parties.

