Fonds régions et ruralité - Près de 700 000 $ pour soutenir six projets du secteur bioalimentaire en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de l'Estrie consacrent une somme de 690 047 $ à la concrétisation de six projets (voir l'annexe au communiqué). Ceux-ci ont été retenus lors d'un appel de projets lancé au printemps dernier dans le cadre de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Estrie 2021-2026.

Il avait pour but de stimuler la mise en œuvre d'initiatives concertées et structurantes, au bénéfice du secteur bioalimentaire des territoires composant l'Estrie, selon quatre axes prioritaires :

Accompagner de façon dynamique la relève agricole et bioalimentaire; Articuler des chaînes de valeur et des filières, de la production à la commercialisation; Appuyer les entrepreneurs bioalimentaires dans leurs défis de gestion et la modernisation de leurs installations; Contribuer à la transition vers une agriculture durable pour des entreprises plus résilientes.

Les partenaires de cette entente sont le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la Fédération de l'UPA-Estrie, les huit municipalités régionales de comté (MRC) de la région, la Ville de Sherbrooke, la Table des MRC de l'Estrie ainsi que le Centre local de développement de Brome-Missisquoi.

Citations :

« L'entente sectorielle de l'Estrie est un levier important pour le développement du secteur bioalimentaire. Je suis heureux de cet appui financier qui permet de soutenir des projets favorisant non seulement la vitalité économique de la région, mais aussi une plus grande autonomie alimentaire, au bénéfice de tous les Québécois et Québécoises. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Les projets annoncés aujourd'hui sont la preuve que des actions structurantes pour l'Estrie sont mises en place. Je suis fière de constater que l'entente sectorielle a porté ses fruits et permettra de concrétiser des initiatives bénéfiques et innovantes pour le secteur bioalimentaire de la région. Je félicite et remercie nos partenaires qui ont répondu présents lors de l'appel de projets. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le secteur bioalimentaire occupe une place importante en Estrie, tant du côté de l'agriculture que de celui de la transformation alimentaire. Les six projets qui ont été retenus dans le cadre de l'entente sectorielle sont prometteurs. Je suis persuadé qu'ils auront des retombées positives et qu'ils stimuleront l'économie locale. C'est une excellente nouvelle pour le développement de la région. »

François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie

« En soutenant six projets structurants dans le secteur bioalimentaire, nous soutenons fièrement le développement régional et l'agriculture durable pour l'avenir de l'Estrie. Ces initiatives permettront de stimuler l'innovation, de renforcer nos économies locales et d'assurer une croissance harmonieuse, respectueuse de l'environnement et porteuse d'emplois. Un pas de plus vers un avenir où durabilité et prospérité vont de pair. »

Monique Phérivong Lenoir, présidente de la Table des MRC de l'Estrie et présidente du comité de sélection de projets du Fonds régions et ruralité, volet 1

« À travers ces initiatives, la Fédération de l'UPA-Estrie réaffirme son engagement envers le développement de toute la région administrative. Nous sommes convaincus que ces six projets auront des retombées concrètes et positives pour nos productrices et producteurs agricoles. Il est essentiel de souligner également le rôle crucial de la concertation avec l'ensemble de nos partenaires régionaux, sans laquelle la réalisation de tels projets ne serait pas possible. »

Michel Brien, président de la Fédération de l'UPA-Estrie

Faits saillants :

La somme octroyée à l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Estrie 2021-2026 totalise 2 615 750 $.

La participation financière du MAPAQ s'élève à 1 365 000 $ et se décline de la façon suivante : 900 000 $ dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026; 465 000 $ dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires.

se décline de la façon suivante : Pour sa part, le MAMH accorde 1 000 000 $ dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La Fédération de l'UPA-Estrie ajoute 100 000 $ à cette entente sectorielle.

Les huit MRC de l'Estrie et la Ville de Sherbrooke accordent chacune une somme de 16 750 $, pour un montant total de 150 750 $.

Entente sectorielle de développement bioalimentaire 2021-2026 Appel de projets Six projets retenus pour l'Estrie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 200 684 $ PROJET COLLECTIF EN GESTION DE L'EAU PAR BASSIN VERSANT EN MILIEU AGRICOLE Par : COGESAF Le projet vise à accélérer l'adoption de bonnes pratiques agricoles afin de réduire leur impact sur l'environnement par la réalisation d'actions concertées et collectives dans des bassins versants prioritaires sur les territoires de l'Estrie (principalement la MRC de Coaticook, la Ville de Sherbrooke et la MRC du Val-Saint-François). L'embauche de deux agronomes, soutenus par un comité stratégique, avec une connaissance des enjeux techniques et opérationnels en agriculture, permettra la réalisation d'actions collectives en agroenvironnement. 2024-2026 40 000 $ LE BON VOISINAGE, ON Y CROIT ET ON Y TIENT Par : MRC de Memphrémagog Assurer une cohabitation harmonieuse entre les citoyens non producteurs et les producteurs agricoles est un défi lié entre autres à la méconnaissance, ce qui rend le travail des producteurs plus difficile et amène son lot de défis de gestion et d'impact sur leur santé mentale. Le projet vise à améliorer la qualité de vie des producteurs en réalisant une campagne de sensibilisation sur le bon voisinage, de manière ludique, dans les chaînes télévisées et radios auprès du grand public. Le message : Le bon voisinage, on y croit et on y tient! 2024-2026 29 800 $ Programme Biodiversité aux champs, une reconnaissance pour la biodiversité en milieu agricole, pour le secteur maraîcher de l'Estrie Par : Dura-Club Le projet vise à adapter le programme Biodiversité aux champs, une reconnaissance pour la biodiversité en milieu agricole, pour le secteur maraîcher de l'Estrie. Le programme vise à reconnaître les actions faites pour la protection des milieux favorisant la biodiversité par les producteurs agricoles. Les producteurs certifiés profiteront d'une visibilité et d'un rayonnement pour leurs efforts. Les producteurs seront accompagnés par un professionnel dans leur cheminement dans le programme de reconnaissance. 2024-2026 250 000 $ IDENTIFICATION DES FRICHES AGRICOLES AYANT LE MEILLEUR POTENTIEL DE REMISE EN CULTURE EN ESTRIE Par : Géomont Le projet vise à rendre disponibles la localisation et l'état des friches à haut potentiel de reconversion agricole afin de maintenir et d'augmenter la capacité nourricière, l'agriculture dynamique, mais aussi de favoriser l'accès aux terres à la relève agricole. Le projet comprend les trois phases suivantes: 1. Identification des friches par analyse de l'occupation du sol des orthophotos 2023. 2. Analyse du potentiel de remise en culture à l'aide des données géomatiques disponibles. 3. Identification de la zone cultivée en 1992-1993 via les orthophotos d'époque. 2024-2026 86 234 $ DÉVELOPPER ET FACILITER L'ACCÈS AU MARCHÉ INSTITUTIONNEL AUX ENTREPRISES BIOALIMENTAIRES DE L'ESTRIE Par : CIBLE Le CIBLE a l'ambition de devenir un intermédiaire essentiel entre les institutions publiques et les entreprises bioalimentaires. L'objectif de ce projet est de simplifier l'accès au marché institutionnel aux entreprises bioalimentaires de la région en travaillant avec les différents partenaires. 2024-2026 83 329 $ RENFORCEMENT DE L'AGROTOURISME ET VALORISATION RÉGIONALE : ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES BIOALIMENTAIRES ET MISE EN PLACE D'OUTILS STRUCTURANTS POUR UNE CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE Par : CIBLE Pour donner suite aux efforts de concertation des entreprises bioalimentaire et des partenaires du milieu, du secteur agrotouristique régionale, le CIBLE souhaite par ce projet informer les visiteurs sur les bonnes pratiques en autocueillette, créer des outils promotionnels uniformes et structurants, et renforcer le maillage et la forfaitisation des entreprises. Le projet vise également à développer les compétences des entrepreneurs et à faciliter l'accès aux diverses ressources et services disponibles 2024-2026 Total accordé : 690 047 $

2024-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation janvier 2025

