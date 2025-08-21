Avis de ne pas consommer de saumon fumé vendu par l'entreprise Dizz's Bagel & Deli

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Dizz's Bagel & Deli, située au 6160, chemin de la Côte-Saint-Luc, à Montréal, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car l'étiquette des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire.

Dénomination du produit Format Lot visé « Saumon fumé traditionnel » Variable Unités vendues jusqu'au 20 août 2025 « Saumon fumé au poivre des dunes du Québec »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient emballés sous vide dans un sac de plastique transparent. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu réfrigéré, des mesures de prévention doivent être prises quant au type d'emballage et à la durée de conservation.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.twitter.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5343

