Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour promouvoir la MRC de Témiscamingue

VILLE-MARIE, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 331 934 $ avec la MRC de Témiscamingue pour faire la promotion de la MRC et la rendre encore plus attrayante.

Un plan de communication sera mis en œuvre afin de mieux faire connaître le territoire et de mettre en lumière les pôles d'excellence de la MRC, soit les énergies vertes, l'agriculture innovante et le tourisme aventure-nature. Des capsules vidéo seront notamment réalisées pour présenter les entrepreneurs témiscamiens. Cette entente s'inscrit en continuité avec l'image de marque « Là où on vit », développée par la MRC, en 2019.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 057 815 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Témiscamingue totalise, quant à elle, 274 119 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC pourra montrer la beauté et le potentiel de son territoire, que ce soit pour y développer des projets ou s'y installer. Je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La MRC de Témiscamingue est un endroit à découvrir, que ce soit pour sa nature généreuse, l'immensité de ses espaces ou encore son cadre de vie exceptionnel. Je suis persuadé que cette entente mettra en valeur ce milieu dynamique afin d'attirer de nouveaux résidents, de nouvelles entreprises ou encore des touristes pour un séjour! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les Témiscamiennes et les Témiscamiens ont choisi de miser sur les atouts uniques du territoire en matière d'agriculture, d'énergie ou de tourisme. Nos choix permettent d'inscrire le développement de nos grands axes économiques à l'enseigne d'un vrai développement durable, et nous en sommes très fiers! Le Témiscamingue mérite que l'on connaisse et reconnaisse ce territoire d'exception! »

Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Anis Telmat, Directeur adjoint, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 438 881-6879 990-8017, [email protected]; Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec; Tél. : 514 294-2806; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746