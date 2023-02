Fonds régions et ruralité - Plus de 1,2 million de dollars pour revitaliser les villages de la MRC de Charlevoix

LES ÉBOULEMENTS, QC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annoncent au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une entente de 1 234 698 $ se concrétisera entre le gouvernement du Québec et la MRC de Charlevoix afin de mieux aménager les municipalités et améliorer les milieux de vie.

Pour mieux habiter le territoire, la MRC de Charlevoix s'est dotée d'une initiative rassembleuse, qui mise sur la revitalisation des noyaux villageois des six municipalités la constituant. L'idée est de cultiver la cohésion sociale, d'optimiser l'utilisation des bâtiments publics existants et de bonifier l'aménagement et l'accès aux milieux de vie, au bénéfice de la population locale. Pour ce faire, la MRC organisera une consultation citoyenne et priorisera les projets qui favoriseront l'aménagement durable et l'urbanisme tactique dans chaque cœur villageois. Une collecte de données sur l'indice de bonheur de la population de la MRC sera également réalisée, en amont et en aval de l'exercice, à titre de baromètre de la perception que les citoyennes et citoyens ont de leur qualité de vie.

L'apport du gouvernement du Québec s'élève à 1 028 915 $ (2020-2024) et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC, du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Charlevoix totalise, quant à elle, 205 783 $.

Citations :

« Il est primordial de doter nos MRC des moyens nécessaires pour assurer leur vitalité. Cela passe notamment par des aménagements modernes qui répondent aux besoins de la population locale. La vie en région n'a rien à envier à la vie en milieu urbain. Je suis heureuse de constater que notre gouvernement saisit bien cette réalité et qu'il appuie l'initiative de la MRC de Charlevoix. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Cette entente sera porteuse de nombreux bénéfices pour les citoyennes et citoyens de Charlevoix. Les actions et les projets qui en découleront rendront, entre autres, les milieux de vie concernés plus accueillants et adaptés aux besoins exprimés par les gens de la MRC. Notre gouvernement est heureux de soutenir financièrement cette initiative portée par la MRC de Charlevoix et de contribuer au développement et à la préservation de villages qui font la fierté du Québec. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère primordial que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR. La somme investie aura des retombées concrètes pour la MRC et ses noyaux villageois. Cette initiative contribuera assurément à améliorer la qualité de vie de la population et j'en suis ravie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Pour l'ensemble des élus et des employés de la MRC de Charlevoix, il est essentiel de placer la population et son bien-être au cœur du développement des collectivités. Avec ce projet, nous pourrons pleinement jouer notre rôle d'acteur rassembleur et ainsi bonifier, soutenir et entreprendre des projets collectifs innovants. »

Pierre Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix

Fait saillant :

L'aide financière s'inscrit dans le volet 3 - Projets signature innovation des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour les MRC à partir d'un créneau d'intervention prédéterminé.

