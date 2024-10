Fonds régions et ruralité - Plus de 1,2 M$ pour aménager l'entrée de l'île d'Orléans

SAINTE-FAMILLE-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, sont fières d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 220 000 $ avec la MRC de L'Île-d'Orléans pour aménager l'entrée de l'île d'Orléans afin d'en valoriser le caractère insulaire, patrimonial et rural.

Le projet vise à rendre le bâtiment d'accueil touristique plus accessible, à l'harmoniser davantage avec le style architectural orléanais, à optimiser le stationnement existant afin de favoriser la mobilité durable, et à installer une aire de détente. Un parcours artistique sera également réalisé pour mettre en lumière les artistes et artisans locaux. Enfin, de l'affichage distinctif sera ajouté afin d'encourager l'exploration de l'île et de ses attraits.

L'apport du gouvernement du Québec s'élève à 975 975 $ et la participation de la MRC de L'Île-d'Orléans totalise, quant à elle, 244 025 $.

Citations :

« La somme investie aujourd'hui par notre gouvernement pour aménager l'entrée de l'île d'Orléans permettra d'attirer encore plus de visiteurs dans cette magnifique région. Ultimement, cette entente avec la MRC viendra refléter le caractère distinctif du territoire et l'accueil chaleureux de la population locale, et favorisera la fluidité des déplacements. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« D'année en année, l'île d'Orléans accueille une quantité grandissante de visiteurs. Le réaménagement du bureau d'accueil touristique, à l'entrée, permettra certainement de valoriser l'aspect patrimonial et culturel de l'île, mais aussi d'en faciliter l'accès à toutes les clientèles. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie des projets aussi rassembleurs et inclusifs que celui-ci. Cette transformation, avec une signature propre à l'identité des Orléanaises et Orléanais, est très attendue. Je suis convaincue qu'à terme, toutes et tous en seront très fiers. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Souhaitée depuis longtemps par la population, l'entrée de l'île ainsi revampée, emblématique et accessible fera la fierté des Orléanaises et Orléanais, répondra aux besoins du territoire de manière stratégique et durable, et mettra en valeur les atouts identitaires de l'île d'Orléans; nous en sommes convaincus. »

Lina Labbé, préfète de la MRC de L'Île-d'Orléans

Faits saillants :

L'aide du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

S'appuyant sur son expertise et sa connaissance de la région, le Secrétariat à la Capitale-Nationale évalue la pertinence et la faisabilité du projet « Signature innovation » en se basant sur la démonstration que le projet est cohérent avec la vision de développement de la MRC, et qu'il est de nature à renforcer l'identité territoriale de celle-ci.

