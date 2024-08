Fonds régions et ruralité - Plus de 1,1 M$ pour le développement de la culture en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Mauricie consacrent une somme de 1 125 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement de la culture en Mauricie.

L'entente vise à mettre en œuvre un plan concerté pour soutenir la vitalité culturelle de la région. Ce plan contribuera à améliorer la capacité d'action des intervenantes et intervenants, de même que le partage de pratiques et de connaissances. De plus, la découverte des productions culturelles sera favorisée, tout comme leur rayonnement. Des initiatives seront aussi soutenues afin d'optimiser les retombées socioéconomiques pour la population.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de la Culture et des Communications (MCC), les MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux, l'agglomération de La Tuque, les villes de Shawinigan et de Trois-Rivières, le Conseil de la Nation Atikamekw ainsi que Culture Mauricie.

« L'art et la culture, peu importe leur forme, occupent une place de choix dans la vie des Québécoises et Québécois. Par l'entremise de cette entente, les partenaires uniront leurs efforts afin que le secteur culturel soit encore plus dynamique en Mauricie. D'ailleurs, je les remercie de contribuer à mettre en lumière les artistes et leur talent. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de cet effort concerté des partenaires pour offrir à la population de la Mauricie un milieu culturel riche, dynamique et diversifié. L'accès à la culture pour toutes et tous est au cœur des priorités de notre gouvernement, et les sommes annoncées aujourd'hui permettront de poursuivre le développement culturel de la région, au bénéfice des citoyennes et citoyens. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La culture est un vecteur d'intégration, de cohésion sociale et d'amélioration de la qualité de vie de la population, et la Mauricie est reconnue pour son offre culturelle riche et diversifiée. L'entente que nous annonçons aujourd'hui permettra d'offrir aux citoyennes et citoyens différentes occasions d'y participer et, ainsi, de renforcer le tissu social. Au bout du compte, c'est toute la communauté qui bénéficiera des nombreux effets positifs. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie

« La culture en Mauricie représente une puissante matrice de liens sociaux, en plus de générer une activité économique très importante. Par le déploiement de cette entente, nous encourageons la création artistique et l'accès à la culture pour toutes et tous; nous bâtissons une Mauricie plus animée, plus inclusive et plus attrayante. »

Guy Veillette, président de la Table des élus de la Mauricie et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« C'est avec une grande fierté que nous serons les mandataires de cette entente qui constitue un levier essentiel pour soutenir, développer et promouvoir la culture sur l'ensemble du territoire. Culture Mauricie est heureux de constater cette mobilisation exceptionnelle de la part des partenaires du territoire, qui considèrent notre secteur comme un élément essentiel pour développer la Mauricie. »

Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie

La participation financière du MAMH s'élèvera à 900 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, le MCC alloue 170 000 $ à l'entente. La somme s'inscrit dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat.

Les MRC, les villes de la région et le Conseil de la Nation Atikamekw y accorderont un total de 55 000 $ : Ville de Trois-Rivières : 27 600 $ Ville de Shawinigan : 10 000 $ MRC de Maskinongé : 7 400 $ MRC des Chenaux : 3 900 $ MRC de Mékinac : 2 500 $ Ville de La Tuque : 2 100 $ Conseil de la Nation Atikamekw : 1 500 $



