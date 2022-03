Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec soutient le Conseil du sport de Montréal et son projet pour les milieux de vie dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet du Conseil du sport de Montréal, Du sport en plus, reçoit un soutien de 211 932 $ du gouvernement du Québec.

La ministre a visité les installations cet après-midi et a profité de l'occasion pour rencontrer la direction de l'organisme derrière ce projet. Ce dernier vise à promouvoir la pratique du sport pour favoriser l'inclusion, réduire les inégalités et tisser des liens entre les communautés.

Cette initiative a été retenue dans le cadre de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), lancé en juin 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ayant comme objectif de répondre à des enjeux sociaux présents sur le territoire, les initiatives soutenues sont complémentaires à ce qui est déjà mis en œuvre dans la foulée de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal.

En favorisant l'inclusion sociale et l'intégration des populations marginalisées, le projet Du sport en plus s'additionne aux efforts du gouvernement du Québec et du milieu communautaire pour améliorer les milieux de vie dans l'Est de Montréal.

Citations :

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis venue aujourd'hui à la rencontre des responsables du Conseil du sport de Montréal pour en apprendre plus sur leur initiative inspirante. Je suis très fière d'appuyer ce projet qui fait du sport un outil rassembleur et fort pertinent pour lutter contre l'exclusion et les inégalités sociales. Ces objectifs rejoignent tout à fait les nôtres, en vue de soutenir et développer des milieux de vie dynamiques et plus inclusifs dans l'Est de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le sport est reconnu comme un vecteur positif dans le développement des jeunes et un outil précieux pour des communautés solidaires. Le Conseil du sport de Montréal est très heureux de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec pour soutenir le développement de l'Est de Montréal par l'entremise du programme Du sport en plus. Ce programme permettra à des centaines de jeunes de découvrir les bienfaits du sport ou encore de poursuivre leur cheminement sportif. »

Danièle Sauvageau, présidente du Conseil du sport de Montréal

Faits saillants :

L'aide financière est octroyée dans la foulée de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal, lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal.

lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal. Quatre autres projets ont été retenus dans le cadre de cet appel à projets. Il s'agit d'un investissement total de près de 1,5 million de dollars provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

