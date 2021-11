Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec lance un appel à projets pour une communauté connectée

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer l'ouverture d'un appel à projets sous le thème Pour une communauté connectée.

Elle en a fait l'annonce ce matin au Palais des congrès de Montréal, à l'occasion du premier colloque Santé et urbanité - Innover pour mieux vivre ensemble, organisé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, en présence de plusieurs acteurs du milieu de la santé et des services sociaux du territoire.

Cet appel à projets est lancé dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) du Secrétariat à la région métropolitaine (SRM). Il vise à soutenir des initiatives structurantes qui favoriseront le vivre-ensemble, qui renforceront le sentiment de fierté, qui amélioreront les milieux de vie et qui laisseront place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.

Les initiatives retenues auront le pouvoir d'améliorer la santé urbaine sur le territoire. Les projets qui seront privilégiés sont ceux qui ont pour objectif de tisser des liens durables entre les milieux de vie ou les personnes, notamment les plus vulnérables ou celles ayant des besoins spécifiques.

Citation :

« La pandémie que l'on connaît a frappé durement la métropole. Plus que jamais, c'est l'occasion de connecter les différents acteurs du territoire et de poser des actions concrètes et adaptées aux réalités urbaines. Je suis très fière de lancer cet appel à projets. Il nous permettra d'appuyer des initiatives structurantes qui favoriseront l'émergence d'idées ayant le pouvoir d'accroître le bien-être de la population. Montréal doit bénéficier d'une communauté connectée, où la cohésion sociale et le bien-être sont à l'avant-plan. J'invite ainsi les intervenants du milieu à se mobiliser pour proposer des projets innovants qui passent entre autres par l'inclusion, la réinsertion, la solidarité sociale ou encore la prévention. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'appel à projets s'inscrit dans le cadre du volet 2 du FIRM, visant à répondre aux priorités gouvernementales et territoriales au regard d'enjeux propres à la région métropolitaine. Il s'adresse aux organismes à but non lucratif des milieux communautaires, culturels et économiques, aux coopératives ainsi qu'aux organismes municipaux.

Les projets doivent être de nouvelles initiatives qui ont un effet de levier sur les investissements ainsi que sur la création et le maintien d'emplois qualifiés. Ils doivent également produire des retombées sociales et économiques bénéfiques pour les personnes, les secteurs d'activité et le territoire.

Les organismes intéressés ont jusqu'au 15 mars 2022 pour déposer leurs projets. Ceux-ci doivent débuter entre le 1 er juin 2022 et le 31 décembre 2022.

juin le 31 décembre 2022. Jusqu'à maintenant, trois autres appels à projets thématiques ont eu lieu : Initiatives pour une métropole résiliente, qui s'est terminé le 15 septembre 2021, Printemps-été 2021 : Pour une métropole dynamique et bienveillante, qui s'est terminé le 15 mars 2021, et Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal, qui s'est conclu le 15 septembre 2021.

qui s'est terminé le 15 septembre 2021, qui s'est terminé le 15 mars qui s'est conclu le 15 septembre 2021. Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information sur les appels à projets, rendez-vous au https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole.

Inscrivez-vous à l'infolettre du FIRM.

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable, de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/