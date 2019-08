Fleury Michon Amérique pourra poursuivre son expansion et diversifier son offre alimentaire pour les transporteurs aériens

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 2 000 000 $ à l'entreprise de la Montérégie

RIGAUD, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Fleury Michon Amérique est un chef de file dans la création et la distribution de mets préparés, notamment pour le service alimentaire des transporteurs aériens et pour les magasins à grande surface. Pour continuer sur sa lancée, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de deux millions de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra réaliser un projet d'expansion et concrétisera son statut de leader en « catering » aérien en augmentant la production de son usine pour atteindre environ 10 000 tonnes de produits fabriqués annuellement.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Vaudreuil-Soulanges et secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse) et du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Peter Schiefke. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Fleury Michon Amérique d'acquérir de nouveaux équipements de production numériques.

Fleury Michon Amérique a été créée à Rigaud en 1990 et prépare des repas surgelés servis aux passagers aériens et des plats cuisinés frais vendus dans des commerces au détail. Elle dessert les plus grandes compagnies aériennes du monde et emploi près de 400 personnes. L'entreprise vise à offrir des produits authentiques, savoureux, sains et responsables, et elle contribue à la protection de l'environnement en utilisant des emballages entièrement recyclables.

Les collectivités doivent miser sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique et développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour accroître leur productivité et leur compétitivité. Fleury Michon Amérique contribue activement au dynamisme économique de Vaudreuil-Soulanges et constitue une fierté pour notre région! »

Peter Schiefke, député Vaudreuil-Soulanges et secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse) et du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Fleury Michon Amérique annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce à ce projet d'expansion de l'entreprise et contribuera à stimuler la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Cette aide financière aidera notre entreprise à réaliser nos objectifs de production, à concrétiser notre projet d'expansion et ainsi à renforcer notre position mondiale dans le catering aérien. »

John Allard, directeur général, Fleury Michon Amérique

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Suivez Fleury Michon Amérique sur Facebook, Instagram, LinkedIn

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, dec.media.ced@canada.ca