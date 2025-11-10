MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - La saison des croisières 2025 s'est terminée le 1er novembre dernier avec le départ du Seabourn Sojourn à destination de Miami. Au cours de cette saison, l'Administration portuaire de Montréal (APM) a enregistré 61 727 jours-passagers, soit une légère augmentation de 2 % comparativement à la saison 2024. À cela s'ajoutent 14 569 membres d'équipage qui ont pu également découvrir les attraits de la métropole.

Parmi les moments forts de la saison, soulignons la venue de trois nouveaux navires, soit le Silver Shadow, le Allura et le Seven Seas Splendor. On retient également la tenue du premier Forum des croisières de Montréal, ainsi que l'annonce de l'arrivée des croisières hivernales à Montréal en février 2027.

La saison 2025 en quelques chiffres

Entamée le 9 avril par la venue du Polaris de la compagnie Viking Cruises, la saison 2025 a vu un total de 42 opérations de 21 navires différents opérés par 13 lignes de croisières.

Répondant à une demande croissante de l'industrie, 10 navires ont utilisé le branchement électrique à quai, ce qui représente une diminution de 508 tonnes de GES. Pour rappel, le Port de Montréal offre aux navires de croisière la possibilité d'être alimentés à l'électricité dans ses terminaux situés au Grand Quai depuis 2017. Il est le seul port sur le Saint-Laurent et un des 35 ports à travers le monde à offrir ce service.

Autre particularité, les terminaux au Grand Quai disposent d'une connexion directe à quai pour la collecte et le traitement des eaux usées, un avantage dont ont tiré profit 18 navires à 36 reprises cette saison.

Notons également un achalandage total de 121 018 passagers à bord des croisières AML et une saison marquée par une hausse des soupers-croisières sur le fleuve, notamment des forfaits haut de gamme Tapis rouge et Signature.

Une collaboration renforcée

Organisé par Croisières Montréal, une entité créée en 2011 par le Port de Montréal et Tourisme Montréal, le premier Forum des croisières de Montréal a réuni plus de 50 représentants des milieux touristique, portuaire et économique. À cette occasion, Tourisme Montréal et le Port de Montréal ont annoncé la signature d'une entente de collaboration de trois ans pour appuyer le développement stratégique des croisières et renforcer le positionnement de Montréal comme destination maritime durable et structurée.

Une nouvelle offre touristique au départ de Montréal

Le Forum a également été l'occasion d'annoncer que la compagnie PONANT EXPLORATIONS ajoutera Montréal à son itinéraire de croisières hivernales sur le Saint-Laurent dès l'hiver 2027, une première pour la métropole.

Le Commandant Charcot, navire d'exploration polaire hybride-électrique propulsé au gaz naturel liquéfié, arrivera de Bergen en Norvège. Deux croisières feront une boucle Montréal-Montréal, les 13 et 27 février 2027, avant que le navire ne quitte le fleuve à destination de la capitale du Groenland, Nuuk.

L'itinéraire des deux croisières inclura Québec, Saguenay, Gaspé, Saint-Pierre-et-Miquelon, Corner Brook, le détroit de Belle Isle et Sept-Îles.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans le développement du tourisme hivernal et consolide le rôle de Montréal comme port d'attache quatre saisons sur le Saint-Laurent.

Perspectives 2026

La saison 2026 débutera le 24 avril avec l'arrivée du Victory I de la compagnie Victory Cruise Lines et se clôturera le 31 octobre avec le départ du Seabourn Ovation de la compagnie Seabourn Cruises. Ce dernier navire visitera Montréal pour la première fois, ainsi que le Scenic Eclipse de la compagnie Senic. La compagnie Crystal Cruises fera quant à elle un retour à Montréal avec le Crystal Symphony, sa dernière visite remontant à 2018.

Au total, 17 navires opérés par 13 lignes de croisières sont attendus tout au long de la saison 2026 pour un total de 40 opérations.

Citations

« Le développement des croisières à Montréal s'inscrit dans une vision intégrée du fleuve Saint-Laurent comme vecteur de mobilité, de tourisme et de retombées économiques pour la métropole. La collaboration renouvelée avec Tourisme Montréal permettra d'ancrer davantage Montréal comme port d'attache et destination incontournable sur le Saint-Laurent. » -- Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal

« Alors que la saison 2025 se termine, nous soulignons la qualité des expériences vécues par les passagers et les liens uniques tissés entre Montréal et les visiteurs venus du monde entier. Cette saison a permis de consolider notre offre et de renforcer les partenariats essentiels à la croissance durable du secteur. Avec l'arrivée prochaine des croisières hivernales, Montréal continue de se positionner comme une destination fluviale quatre saisons, accueillante et authentique. » -- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

