MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion d'une présentation tenue aujourd'hui sur l'avancement du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, l'Administration portuaire de Montréal (APM) a dévoilé la mise à jour de son calendrier de travail ainsi que ses principales mesures de compensation environnementale.

Dans le respect des conditions de réalisation qui accompagnent la déclaration de décision de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) obtenue en mars 2021, l'APM a fait savoir que les travaux qui auraient pu commencer, au plus tôt, le 29 septembre dernier devraient pouvoir débuter au cours des prochaines semaines. Cela sera possible une fois que les derniers détails de l'entente contractuelle avec le consortium chargé de la réalisation des travaux en eaux, notamment les travaux préparatoires seraient finalisés.

« Au cours des dernières semaines, le futur terminal portuaire a franchi plusieurs étapes cruciales afin de doter le Canada de capacités supplémentaires qui permettront aux entreprises d'ici d'avoir accès aux marchés internationaux. Afin de terminer les négociations avec le consortium chargé des travaux, l'échéancier de clôture a été prolongé. Ce délai n'affecte pas la date de livraison du projet et nous permettra de commencer de façon graduelle la préparation du site cet automne. Les travaux en eau suivront après l'obtention des permis requis », souligne Paul Bird, vice-président exécutif au développement commercial et l'exploitation à l'Administration portuaire de Montréal.

Les travaux de préparation comprendront l'installation de clôtures et de routes d'accès, la construction de plateformes de travail, une coupe sélective d'arbres ainsi que l'aménagement des bureaux. À l'exception de l'installation d'une clôture de déviation qui requiert une autorisation en vertu de la loi sur les espèces en péril, l'Administration portuaire de Montréal dispose des autorisations requises pour ces travaux depuis mars 2021.

De nombreuses mesures de compensation déjà mises en place

Parallèlement, l'APM poursuit activement la mise en œuvre des différents plans de compensation environnementale associés au projet. Ces plans permettent d'intervenir en amont des impacts associés à la réalisation des travaux et font l'objet d'un suivi rigoureux auprès de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

« Le cadre rigoureux qui entoure ce projet nous assure qu'il sera réalisé de manière responsable et en dialogue constant avec la communauté. Notre objectif est de prouver qu'un développement économique majeur peut aller de pair avec la protection de l'environnement. », a ajouté M. Bird.

À ce jour, plusieurs conditions de la Déclaration de décision ont déjà été respectées, notamment :

La compensation d'habitats de poissons ;

La compensation d'habitats de l'hirondelle de rivage ;

La compensation d'habitats d'oiseaux aquatiques ;

La compensation d'habitats de chauves-souris.

D'ici la fin de l'automne, trois autres plans de compensation seront réalisés :

L'aménagement de digues et brise-lame pour la plantation d'herbiers alimentaires pour le chevalier cuivré ;

La poursuite de plantation d'arbres débutée en 2024 pour compenser la coupe d'arbres,

La création de milieux humides sur nos terrains à Contrecœur.

Enfin, l'Administration portuaire de Montréal rappelle qu'en juillet dernier elle a fait parvenir à l'Agence d'évaluation d'impacts du Canada une mise à jour portant sur les travaux associés au projet. Ces ajustements, résumés dans le document déposé auprès des autorités compétentes, comprennent essentiellement des précisions ainsi que des mesures d'optimisations. En conclusion, les changements proposés au projet ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada tient actuellement une consultation portant sur les modifications proposées à la déclaration de décision et l'APM invite les parties prenantes à y prendre part.

À propos du projet d'expansion du Port de Montréal

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et du Canada. Avec l'appui de ses partenaires publics et privés, dont un soutien financier des gouvernements du Canada et du Québec, le Port de Montréal y aménagera un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP), dont la mise en service est prévue d'ici 2030. À pleine capacité, le terminal générera plus de 10 000 annuellement. Il inclura notamment deux postes à quai, une vaste aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale raccordée au réseau principal, un portail d'accueil pour les camions connecté au réseau routier, ainsi que des installations de soutien. Avantageusement situé au cœur du principal bassin d'importateurs et d'exportateurs du pays, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de renforcer, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, un ensemble logistique de calibre mondial.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

