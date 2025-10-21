MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, l'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce avoir obtenu du ministère Pêches et Océans Canada (MPO) le permis autorisant la mise en œuvre du plan de compensation pour les herbiers d'alimentation du chevalier cuivré. Il a été élaboré en conformité avec la Déclaration de décision et en consultation avec Pêches et Océans Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et les Premières Nations.

Afin de compenser les impacts du futur terminal à conteneurs de Contrecœur sur l'habitat d'alimentation du chevalier cuivré, l'APM réalisera un aménagement compensatoire situé à proximité de l'île aux Bœufs. Ce site a été retenu, entre autres, en raison de son emplacement stratégique dans une zone fréquentée par cette espèce.

Le plan de compensation prévoit deux grandes étapes de travaux :

Première étape : la construction d'aménagements comprenant une digue, un brise-lame et la mise en place de substrat. Ces structures visent à protéger le secteur du batillage et à moduler la vitesse d'écoulement de l'eau afin de créer des conditions favorables au développement d'herbiers destinés à l'alimentation du chevalier cuivré. Cette phase devrait être complétée d'ici la fin de l'année 2025.

: la construction d'aménagements comprenant une digue, un brise-lame et la mise en place de substrat. Ces structures visent à protéger le secteur du batillage et à moduler la vitesse d'écoulement de l'eau afin de créer des conditions favorables au développement d'herbiers destinés à l'alimentation du chevalier cuivré. Cette phase devrait être complétée d'ici la fin de l'année 2025. Deuxième étape : la plantation d'herbiers couvrant une superficie initiale de 3,29 hectares, à partir de l'été 2026.

Les projections établies dans le cadre du plan de compensation indiquent que la superficie des herbiers devrait doubler après six ans (environ 6,2 ha). Conformément aux conditions du permis délivré, l'APM assurera le suivi environnemental des herbiers sur une période de 25 ans, avec la possibilité de procéder à des plantations additionnelles si nécessaire.

Notons que ce projet a fait l'objet d'une évaluation des effets environnementaux par Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada, tel qu'exigé par la Loi sur l'évaluation d'impact. Les autorités ont déterminé que le projet n'est pas susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement.

Autres projets du plan de compensation

Les autres actions amorcées depuis 2022 pour la protection du chevalier cuivré incluent une revue de littérature visant à améliorer l'état des connaissances sur l'espèce, un programme de sensibilisation des usagers du fleuve dans le secteur des îles de Contrecœur aux bonnes pratiques de navigation de plaisance, ainsi qu'un projet d'amélioration de la qualité de l'eau d'un sous-bassin versant de la rivière Richelieu, ciblant un site de reproduction connu du chevalier cuivré, en collaboration avec la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie.

Prochaines étapes

L'APM demeure en attente d'un autre permis du MPO pour le début des travaux en eau pour son projet d'expansion à Contrecœur.

À propos du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et du Canada. Avec l'appui de ses partenaires publics et privés, dont un soutien financier des gouvernements du Canada et du Québec, le Port de Montréal y aménagera un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP), dont la mise en service est prévue d'ici 2030. À pleine capacité, le terminal générera plus de 10 000 emplois annuellement. Il inclura notamment deux postes à quai, une vaste aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale raccordée au réseau principal, un portail d'accueil pour les camions connecté au réseau routier, ainsi que des installations de soutien. Avantageusement situé au cœur du principal bassin d'importateurs et d'exportateurs du pays, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de renforcer, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, un ensemble logistique de calibre mondial.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

