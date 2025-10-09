MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce aujourd'hui le début des travaux préparatoires de son projet d'expansion à Contrecœur et confie au consortium CTCGP (Constructeurs Terminal de Contrecœur Grand Projet), composé de Pomerleau et Aecon, la réalisation des travaux en eau du futur terminal à conteneurs.

Les premières interventions, annoncées dès juillet 2025, visent principalement à préparer le site en vue des étapes majeures prévues au cours de la prochaine année. Ces travaux débuteront progressivement d'ici le 27 octobre.

Elles incluent :

L'installation de clôtures de chantier

L'aménagement de routes d'accès

La construction de plateformes de travail

La coupe d'arbres ciblée

L'installation des bureaux et garage de chantier

« Aujourd'hui, nous passons de la planification à l'action. Le démarrage des travaux préparatoires ouvre la voie à la réalisation d'un projet majeur et structurant pour l'économie québécoise et canadienne. Nous entamons cette étape déterminante dans un esprit de responsabilité et d'échanges avec les communautés afin d'en maximiser les retombées positives pour toute la région », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM.

Dans cette nouvelle phase de mise en œuvre, l'APM poursuivra un dialogue soutenu avec ses parties prenantes afin d'assurer la réussite du projet. Elle s'engage à appliquer des mesures rigoureuses et responsables pour atténuer les impacts, en conformité avec les exigences réglementaires et les engagements pris.

Contrat octroyé au consortium canadien CTCGP

Le contrat, d'une valeur de 609 millions de dollars, concerne l'ensemble des travaux en eau, dont les travaux préparatoires énumérés, a été octroyé au consortium CTCGP (Constructeurs Terminal de Contrecœur Grand Projet), composé de Pomerleau (60 %) et d'Aecon (40 %). Le consortium a terminé la phase de développement collaboratif et sera responsable de la conception-construction, de concert avec l'APM, ce qui permettra de construire les quais et de réaliser le dragage nécessaire. Ces travaux en eau débuteront en 2026, une fois les autorisations requises obtenues.

La réalisation des étapes subséquentes demeure conditionnelle à l'obtention des autorisations requises. Les travaux se poursuivront tout au long de l'automne afin de faire avancer les prochaines étapes. Le calendrier et la description détaillée des interventions sont accessibles sur le site de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC), à la page consacrée au projet.

Rappelons que le projet a reçu, en 2021, une déclaration de décision favorable du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada qui lui permet de réaliser les travaux préparatoires.

Citations

« L'agrandissement du Port de Montréal à Contrecœur constitue une occasion stratégique de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et de stimuler notre économie. Notre gouvernement veille à ce que les entreprises canadiennes disposent d'infrastructures modernes pour demeurer concurrentielles. Ce projet permettra d'accroître la capacité de conteneurs du Port d'environ 60 %, dotant le Canada des infrastructures commerciales nécessaires pour maintenir la circulation des marchandises, répondre à la demande croissante, diversifier les routes commerciales et offrir des avantages durables aux Québécoises, aux Québécois et à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. »

-- Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Devant l'instabilité économique et géopolitique, il est plus que jamais essentiel de miser sur nos atouts stratégiques, comme le fleuve Saint-Laurent et ses infrastructures portuaires. Le projet d'expansion de l'Administration portuaire de Montréal à Contrecœur s'inscrit dans cette vision d'un Québec plus résilient, plus compétitif, et tourné vers l'avenir. Nous pouvons concilier développement économique et responsabilité environnementale. »

-- Bernard Drainville

Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Ministre responsable de la Stratégie maritime

Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

À propos du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et du Canada. Avec l'appui de ses partenaires publics et privés, dont un soutien financier des gouvernements du Canada et du Québec, le Port de Montréal y aménagera un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP), dont la mise en service est prévue d'ici 2030. À pleine capacité, le terminal générera plus de 10 000 emplois annuellement. Il inclura notamment deux postes à quai, une vaste aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale raccordée au réseau principal, un portail d'accueil pour les camions connecté au réseau routier, ainsi que des installations de soutien. Avantageusement situé au cœur du principal bassin d'importateurs et d'exportateurs du pays, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de renforcer, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, un ensemble logistique de calibre mondial.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Port de Montréal

Source : Renée Larouche, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, [email protected], Téléphone : 514 531-2410