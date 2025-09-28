Invitation aux médias - Mise à jour sur le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur English
28 sept, 2025, 16:14 ET
MONTRÉAL, le 28 sept. 2025 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) convie les médias à une séance d'information technique, en présentiel, suivie d'une conférence de presse. Lors de ce breffage technique, les experts du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur feront une présentation sur les travaux préparatoires afin de clarifier les étapes et le processus.
Veuillez noter que la captation audio ou vidéo ne sera pas permise durant le breffage technique.
De plus, veuillez noter que le 30 septembre est un jour férié pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation des Peuples autochtones et qu'il ne sera pas possible d'obtenir une entrevue avant la conférence de presse.
SOURCE :
Renée Larouche
Directrice des communications
Administration portuaire de Montréal
Tél. : 514 531-2410
[email protected]
