MONTRÉAL, le 28 sept. 2025 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) convie les médias à une séance d'information technique, en présentiel, suivie d'une conférence de presse. Lors de ce breffage technique, les experts du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur feront une présentation sur les travaux préparatoires afin de clarifier les étapes et le processus.

Quoi Breffage technique pour les médias

Conférence de presse Quand 1 er octobre 2025, 9 h à 11 h

9 h à 10 h : breffage technique

10 h à 11 h : conférence de presse Qui Experts du projet d'expansion à Contrecœur

Julie Gascon, PDG de l'Administration portuaire de Montréal se joindra pour la conférence de presse Où À confirmer lors du rappel aux médias

Veuillez noter que la captation audio ou vidéo ne sera pas permise durant le breffage technique.

De plus, veuillez noter que le 30 septembre est un jour férié pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation des Peuples autochtones et qu'il ne sera pas possible d'obtenir une entrevue avant la conférence de presse.

SOURCE :

Renée Larouche

Directrice des communications

Administration portuaire de Montréal

Tél. : 514 531-2410

[email protected]