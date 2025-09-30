MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) convie les médias à une séance d'information technique, en présentiel. Lors de ce breffage technique, les experts du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur feront une présentation sur les travaux préparatoires, afin de clarifier les étapes et le processus.

Quoi • Breffage technique pour les médias Quand • 1er octobre 2025, 9 h à 11 h • 9 h à 10 h : breffage technique • 10 h à 11h : point de presse Qui • Experts du projet d'expansion à Contrecœur • Paul Bird, vice-président exécutif, développement commercial et exploitation • Julien Baudry, chef de cabinet, vice-président, communications et relations externes Où • Pour obtenir l'adresse de l'événement, les représentants des médias sont priés de s'inscrire via courriel[email protected] • Vous pouvez également la rejoindre au 438-405-5096

Veuillez noter que la captation audio ou vidéo ne sera pas permise durant le breffage technique, mais les porte-paroles feront une courte déclaration et sera disponible pour des entrevues à la fin du breffage.

De plus, prenez note qu'aujourd'hui, 30 septembre est une journée fériée pour l'Administration portuaire de Montréal étant donné la Journée nationale de la vérité et de la réconciliationdes Peuples Autochtones et qu'il ne sera pas possible d'obtenir une entrevue avant le breffage technique.

Source : Renée Larouche, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, Tél. : 514 531-2410, [email protected]