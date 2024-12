Des œuvres d'Élisabeth Louise Vigée Le Brun , de Théodore Géricault, de Gustav Klimt, d'Edvard Munch et de Wassily Kandinsky.

Cent ans de collectionnement.

OTTAWA, ON, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Du 13 décembre 2024 au 13 avril 2025, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente Feuille à feuille. La collection de dessins dévoilée. Cette exposition captivante marque les débuts canadiens de dessins historiques internationaux récemment acquis, ainsi que d'œuvres importantes moins connues provenant directement de la réserve.

Cette exposition offre une rare occasion d'admirer des œuvres de la collection de dessins habituellement protégée dans les réserves du MBAC.

« De nombreuses découvertes passionnantes attendent les visiteuses et visiteurs de l'exposition. Feuille à feuille et le catalogue qui l'accompagne célèbrent le centenaire de la division des dessins et estampes créée en 1921 - le premier service de conservation créé au Musée des beaux-arts du Canada », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « La collection de dessins et d'estampes du Musée est l'une des plus belles d'Amérique du Nord, et nous sommes ravis d'offrir au public un aperçu de ces magnifiques collections, en particulier des dernières acquisitions. »

La sélection colorée de plus de 120 dessins provenant de la réserve de dessins et estampes du Musée est très variée, allant d'œuvres préparatoires pour des peintures à des sujets tirés de l'histoire et de la mythologie, en passant par des portraits, des paysages, des incursions dans l'abstraction et des explorations poignantes de la condition humaine. L'exposition comprend également sept peintures et deux sculptures provenant des collections d'art européen et canadien du Musée, ainsi qu'un livre rare de Bibliothèque et Archives du MBAC acquis en 2023.

Élisabeth Louise Vigée Le Brun, Théodore Géricault, Gustav Klimt, Edvard Munch et Vassily Kandinsky figurent parmi les nombreux artistes de renom dont les dessins sont présentés dans l'exposition. L'exposition présente également une œuvre d'Elisabetta Sirani (datant d'environ 1664), le plus ancien dessin d'une femme artiste de la collection du MBAC.

Le Canada sous les projecteurs

Bien que l'exposition soit axée sur les dessins internationaux, certaines œuvres jettent un pont entre l'histoire de l'art européen, américain et canadien. On y présente, notamment, deux rares aquarelles de Robert S. Duncanson. La première œuvre, rarement vue par le public depuis son acquisition par le Musée il y a 60 ans, est exposée aux côtés de ce qui est peut-être la seule autre aquarelle connue de l'artiste, redécouverte il y a moins d'un an et rapidement acquise par le MBAC. Duncanson fut le premier artiste visuel afro-américain de renommée internationale, qui s'est réfugié à Montréal pendant la guerre de Sécession et a contribué à la création d'une école canadienne de peinture de paysage. Ses œuvres sont rejointes par deux autres vues canadiennes d'artistes américains emblématiques : Cap Diamant de Winslow Homer et Lac Louise de John Singer Sargent.

Des conservatrices pionnières

Le Musée a produit une vidéo de 12 minutes sur l'histoire et les activités actuelles du service des dessins et estampes du MBAC, qui peut être visionnée dans l'espace d'exposition. En 1928, le Musée a nommé la première femme conservatrice du Canada, Kathleen M. Fenwick, à la tête du département, poste qu'elle a occupé pendant 40 ans. Mimi Cazort lui succédera.

Aujourd'hui encore, le département est dirigé par des femmes.

Feuille à feuille sera présentée au Musée d'Art Audain du 15 juin 2025 au 20 octobre 2025.

Catalogue

Feuille à feuille est accompagnée d'un catalogue richement illustré publié par le Musée des beaux-arts du Canada, grâce au soutien de la Getty Foundation dans le cadre de son initiative Paper Project. Le MBAC est la seule organisation canadienne à avoir reçu cette prestigieuse subvention. Disponible à la Boutique du Musée et en ligne sur boutique.gallery.ca/fr.

Programmation publique

Les membres pourront découvrir l'exposition en avant-première le jeudi 12 décembre 2024, de 9 h 30 à 17 h HNE. Le public est invité à célébrer l'ouverture de Feuille à feuille. La collection de dessins dévoilée et Jin-me Yoon. Porter un regard au loin, le jeudi 12 décembre 2024, à partir de 17 h, dans le Grand Hall Banque Scotia, dans le cadre des Soirées gratuites du jeudi du Musée présentées par BMO.

Un programme d'activités expérientielles est offert dans l'exposition incluant une section Regarder attentivement et des stations de dessin pour pratiquer diverses techniques d'esquisse. Les événements publics comprennent des prestations musicales de l'Ottawa Baroque Consort et des récits de l'acteur David Brennan dans une fusion de la musique, de récits et de l'art, ainsi que des Rencontres avec les expertes avec les commissaires Sonia Del Re et Kirsten Appleyard.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

