Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec soutient trois rendez-vous sportifs en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 39 000 $ à l'Association des sports et loisirs de Eeyou Istchee pour appuyer l'organisation de trois événements, soit le First Nations Minor Broomball Festival, le C.R.E.E. Senior Hockey and Broomball Tournament et le First Nations Minor Hockey Festival.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme versée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Je suis fière du soutien gouvernemental accordé à l'Association des sports et loisirs de Eeyou Istchee pour la présentation de trois événements sportifs fort prisés dans la communauté crie. En plus de permettre aux amateurs de hockey et de ballon-balai de vivre ensemble leur passion commune, ces tournois attirent en Abitibi-Témiscamingue des visiteurs qui, je le souhaite, profiteront des activités touristiques proposées sur place. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis de l'appui dont bénéficient ces trois rendez-vous sportifs, qui animent la communauté crie depuis longtemps. Je désire saluer le dévouement de l'équipe organisatrice, qui, d'année en année, travaille très fort afin que les athlètes de tous âges puissent prendre part à des tournois de grande qualité. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les événements touristiques sont bénéfiques pour l'économie de la région. Ils accueillent de nombreux visiteurs venus passer de bons moments entre amis et en famille. Je les invite d'ailleurs à prolonger leur séjour en Abitibi-Témiscamingue pour en découvrir les richesses! »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

Faits saillants :

Les contributions gouvernementales se répartissent comme suit :

le First Nations Minor Broomball Festival, qui a eu lieu du 3 au 6 novembre 2022, a reçu une aide financière de 10 500 $;



le C.R.E.E. Senior Hockey and Broomball Tournament, qui se déroulera du 8 au 11 décembre 2022, se voit attribuer un montant de 16 500 $;



le First Nations Minor Hockey Festival, qui se tiendra du 6 au 9 avril 2023, bénéficie d'un appui financier de 12 000 $.

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488