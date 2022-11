Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 50 000 $ au Marché de Noël de L'Assomption

QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 48 928 $ au Marché de Noël de L'Assomption, qui se déroulera du 25 novembre au 23 décembre prochains.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2009, le Marché de Noël de L'Assomption réunit des producteurs et des artisans locaux dans une ambiance conviviale et d'inspiration européenne. Ils y proposent des marchandises pour tous les goûts, notamment des articles pour la maison, les arts de la table et les enfants, des produits du terroir, des bijoux, des produits équitables et des vêtements.

Citations :

« Je suis très heureux d'être à nouveau partenaire du Marché de Noël de L'Assomption. Cette année encore, les organisateurs sauront nous surprendre, autant par la diversité des produits proposés que par les réjouissances pour toute la famille! Plus que jamais, l'importance de soutenir l'économie locale en offrant une fenêtre à nos producteurs et artisans demeure une priorité pour votre gouvernement. Venez vivre la magie de Noël dans un décor féérique et profiter du sourire des bénévoles, de l'accueil de nos exposants et de l'atmosphère du centre-ville de L'Assomption. Bienvenue au Marché de Noël de L'Assomption! »

François Legault, député de L'Assomption et premier ministre du Québec

« C'est toujours un plaisir de voir tous les marchés de Noël se déployer pour accueillir les visiteurs. Je suis très heureuse que le gouvernement du Québec appuie ces activités qui font la promotion des entreprises et des produits de chez nous. Le Marché de Noël de L'Assomption ne fait pas exception! Je félicite d'ailleurs l'équipe organisatrice pour tout le travail accompli. Au fil des ans, elle a fait de cet événement festif un incontournable pour la région, permettant aux producteurs et aux artisans d'ici d'aller à la rencontre du public et de présenter des articles originaux et de qualité. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans Lanaudière pour profiter de ses attraits et découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La période qui nous mène au temps des Fêtes est toujours un moment idéal pour partir à la découverte des produits de notre terroir. Les idées de cadeaux ne manquent pas sur les étalages du Marché de Noël de L'Assomption et c'est l'occasion parfaite pour rencontrer de nombreux producteurs québécois, toujours fiers d'échanger avec les consommateurs. Offrir un produit agroalimentaire québécois à ses proches, c'est un plaisir assuré, en plus d'être profitable pour notre économie et pour nos communautés. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde une aide de 34 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie la somme de 14 428 $ par l'entremise du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tik Tok, YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488