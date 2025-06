Le gouvernement du Québec annonce une cérémonie d'hommage national en l'honneur de Serge Fiori

QUÉBEC, le 27 juin 2025 /CNW/ - En accord avec les souhaits exprimés par la famille et les proches de M. Serge Fiori, le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce la tenue de funérailles nationales, qui prendront la forme d'une cérémonie d'hommage national en l'honneur de ce grand artiste et musicien québécois.

La cérémonie permettra à la population de saluer la mémoire de ce grand Québécois, dont l'œuvre a profondément marqué l'histoire musicale du Québec.

À la demande du premier ministre, le drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement sera mis en berne de l'aube au crépuscule, le jour de la cérémonie dont la date et le lieu seront annoncés dans les prochains jours à l'intention de la population et des représentantes et représentants des médias.

Mise en ligne d'un registre de condoléances

Le premier ministre François Legault annonce également la mise en ligne d'un registre de condoléances. Celles et ceux qui désirent offrir un témoignage à la famille de M. Serge Fiori peuvent le faire en se rendant à l'adresse suivante : Québec.ca/condoléances.

Citation

« Le Québec a été envahi par une profonde tristesse, le jour de notre fête nationale, à l'annonce du décès de Serge Fiori. C'est une perte immense pour notre nation. En repoussant les limites de la musique rock, il a élargi les horizons de toute une époque. Son œuvre a redéfini la place de la musique dans notre culture. Les trois albums d'Harmonium sont devenus des œuvres cultes. Il a mis des mots et des mélodies sur ce que nous vivions, sur ce que nous étions. Nous lui rendrons un hommage national à la hauteur de son héritage. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Elisabeth Roy, Roy & Turner Communications, Pour la famille de Serge Fiori, 514 238-1965, [email protected]