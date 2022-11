Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 21 000 $ au Grand Marché de Noël

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 21 000 $ au Grand Marché de Noël, qui aura lieu à Québec jusqu'au 31 décembre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Cette année, plus de 200 entreprises agroalimentaires, artistes et artisans se rassembleront pour proposer aux gens plusieurs idées-cadeaux, toutes plus originales les unes que les autres, et pour ravir les épicuriens et les amoureux de produits locaux en provenance de différentes sphères : art de la table, décoration, vins, alcool, spiritueux, artisanat et spécialités du terroir.

Citations :

« Avec son offre touristique riche et distinctive, le Québec demeure une destination de choix pour les visiteurs désirant vivre une expérience unique. Les marchés de Noël animent nos régions et font rayonner nos entreprises. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne le Grand Marché de Noël, un rendez-vous privilégié pour la rencontre entre les producteurs, les artisans et le grand public. Il s'agit de l'endroit idéal pour dénicher la trouvaille qui fera plaisir à vos proches! J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans la Vieille Capitale pour profiter de ses majestueux paysages, de sa gastronomie, de sa culture et de ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La réputation du Grand Marché de Noël n'est plus à faire. Je suis ravi que notre gouvernement appuie cet événement, qui anime la ville et, surtout, met en lumière le travail des entreprises de chez nous. Voilà l'endroit parfait pour faire des découvertes locales intéressantes tout en ayant droit à l'accueil chaleureux des gens de Québec. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Lien connexe :

www.quebec.ca

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

