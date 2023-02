Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 69 000 $ au Marathon canadien de ski

QUÉBEC, le 11 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 69 000 $ au Marathon canadien de ski, qui se déroulera jusqu'au 12 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Véritable événement phare pour le Québec, le Marathon canadien de ski revient en présentiel, toujours en proposant un parcours unique de 160 km liant les Laurentides et l'Outaouais. Il offre aux fondeurs de tous les âges et niveaux l'occasion de participer au défi de leur choix avec un seul objectif, celui de se dépasser.

Citations :

« Je suis très heureuse que notre gouvernement soutienne le Marathon canadien de ski; en accueillant des participants de partout, celui-ci fait rayonner deux belles régions et contribue à leur vigueur économique. J'espère que les athlètes profiteront de leur passage pour faire le plein d'images hivernales à couper le souffle. Je les invite d'ailleurs à sillonner les Laurentides et l'Outaouais pour découvrir leurs attraits et leur gastronomie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis convaincue que les skieurs pourront relever un défi à leur mesure en participant à la 57e édition du Marathon canadien de ski. Se dépasser et vivre pleinement sa passion, voilà ce qui animera assurément les fondeurs venus tenter l'aventure. Bouger en sécurité tout en profitant des splendeurs hivernales entre amis, en famille ou en solo, c'est une belle façon d'admirer la nature québécoise! Je salue les organisateurs et les bénévoles qui rendent possible la tenue de cet événement unique en son genre. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le Marathon canadien de ski contribue à la notoriété de l'Outaouais et à sa vigueur économique. Je lève mon chapeau à l'équipe organisatrice, qui travaille très fort pour présenter un événement touristique d'envergure. Je souhaite que les visiteurs découvrent l'accueil chaleureux des habitants de la région et qu'ils encouragent nos entreprises. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

