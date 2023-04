Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 15 000 $ au concours Solistes et petits ensembles

QUÉBEC , le 14 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 15 000 $ au concours Solistes et petits ensembles, qui se déroule à Victoriaville jusqu'au 16 avril.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le concours Solistes et petits ensembles représente une vitrine incontournable pour des milliers de jeunes musiciens d'ici. Grâce entre autres à ses classes de maître, à ses récitals et à son mentorat virtuel, il contribue au développement de la relève musicale.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement participe au succès du concours Solistes et petits ensembles, très attendu de nos jeunes musiciens. Fort de la présence d'artistes de la relève, cet événement saura ravir à nouveau les participants venus partager leur amour de la musique et acquérir de nouvelles connaissances. Les festivités de ce genre contribuent au dynamisme culturel et économique du Centre-du-Québec, en plus de faire rayonner le savoir-faire de notre industrie événementielle. J'invite les visiteurs à prendre part à ce rendez-vous unique. J'espère qu'ils seront nombreux à découvrir les attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis que notre gouvernement appuie le concours Solistes et petits ensembles, qui vise la promotion des bienfaits de la pratique musicale auprès des jeunes en leur offrant une foule de possibilités de perfectionnement et de développement. J'invite le public à venir les encourager en grand nombre. Il est essentiel de croire en la relève artistique québécoise et de saisir l'occasion de l'applaudir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Le concours Solistes et petits ensembles enrichit l'offre touristique du Centre-du-Québec, tout en favorisant son rayonnement et sa vigueur économique. Je suis fier que notre gouvernement y apporte son soutien. J'invite les participants et leurs proches à profiter de leur passage dans la région pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants et encourager ses commerces. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 15 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

