Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Championnat du monde ISU de patinage de vitesse

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 285 000 $ au Championnat du monde ISU de patinage de vitesse, qui se déroulera à Montréal jusqu'au 10 avril.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 145 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Éducation accorde 140 000 $ en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

« Je suis heureuse que notre gouvernement appuie le Championnat du monde ISU de patinage de vitesse, qui se déroule dans la magnifique ville de Montréal. Cet événement d'envergure permet à l'élite du sport de démontrer son talent et de faire vibrer ses partisans. Je félicite les responsables : ils ont su tirer leur épingle du jeu afin que les amateurs puissent assister de nouveau à la présentation d'une compétition internationale! Voilà l'occasion idéale pour les athlètes et les visiteurs de profiter de la métropole et de ses attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le patinage de vitesse a fait partie de ma vie pendant de nombreuses années. J'en ai retiré d'innombrables expériences et souvenirs, qui ont façonné la femme que je suis devenue. Je suis donc très fière de voir le Québec continuer de jouer un rôle majeur dans le développement de ce sport unique, qui me tient toujours autant à cœur. Je remercie toutes les personnes qui y contribuent, notamment les organisateurs, les administrateurs, le personnel d'encadrement des athlètes, les bénévoles, les officiels et les spectateurs. Je suis convaincue que saurez faire de cet événement international un immense succès. Bon succès à tous les athlètes! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis que notre gouvernement appuie le Championnat du monde ISU de patinage de vitesse, un rendez-vous qui bonifie l'offre touristique de la métropole. Je salue le travail de l'équipe organisatrice et des bénévoles! Ils contribuent au succès de l'événement et, par le fait même, au dynamisme sportif et au rayonnement international de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

