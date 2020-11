Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Marché de Noël de L'Assomption

QUÉBEC, le 28 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 32 500 $ au Marché de Noël de L'Assomption, qui se déroulera jusqu'au 23 décembre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour soutenir la réalisation de l'édition 2020 de l'événement, dont les activités demeurent permises dans le contexte des mesures sanitaires en vigueur, la contribution gouvernementale est répartie de la façon suivante : une somme de 18 000 $ est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, alors qu'un soutien financier de 14 500 $ est accordé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation grâce au Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Citations :

« Les marchés de Noël sont maintenant bien ancrés dans la tradition québécoise, et votre gouvernement est fier de les encourager, eux qui contribuent à l'économie de leur région. Le Marché de Noël de L'Assomption fait d'ailleurs partie de ces événements qui ont su s'adapter à la situation particulière que nous vivons. Je tiens à saluer le travail des organisateurs pour cette initiative, qui met en valeur l'achat local. Voilà l'occasion pour les visiteurs de découvrir des idées-cadeaux et des produits gourmands de très grande qualité d'artisans et de producteurs du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Plus que jamais, nous avons besoin de la chaleur que diffusent nos marchés de Noël dans la communauté. Leur tenue est une excellente nouvelle pour les entreprises bioalimentaires du Québec, qui pourront profiter de cette vitrine sans pareil pour se rapprocher des consommateurs et leur permettre de goûter leur savoir-faire. Les visiteurs ne seront pas en reste : tout en se promenant dans un décor digne d'un conte de Noël, ils auront la chance de mettre sur leur table le travail de nos artisans et de choisir pour leurs proches des cadeaux gourmands toujours très appréciés. Rien de tel qu'une petite douceur pour oublier les temps particuliers que nous vivons! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]

