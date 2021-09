Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie les Francos de Montréal

QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 574 000 $ aux Francos de Montréal, qui se déroulent jusqu'au 12 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 789 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 475 000 $ issu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Enfin, le ministère de la Culture et des Communications attribue une aide financière de 310 000 $ provenant de divers programmes.

Citations :

« Depuis plus de trente ans, les Francos de Montréal animent le centre-ville de la métropole en se renouvelant chaque année par le biais d'un programme haut en couleur et d'une brochette d'artistes variés. Cet événement incontournable pour les amateurs de chanson francophone fait rayonner notre culture à l'international et contribue à diversifier notre offre touristique. Je tiens à souligner la créativité et l'énergie déployées par les organisateurs pour faire de cette édition, vécue dans un contexte exceptionnel, un réel succès. Nous sommes tous heureux de retrouver ce rendez-vous unique et les artistes qui y prennent part. J'invite les festivaliers à poursuivre leurs explorations musicales et culturelles à travers la ville de Montréal, qui regorge d'offres séduisantes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« C'est un bonheur de parcourir le programme des Francos de Montréal 2021, qui rimeront assurément encore une fois avec plaisir et découvertes! Ce grand festival, qui occupe une place de choix dans le cœur de la métropole et de la population, met en valeur le talent et le savoir-faire de notre industrie musicale, en plus de contribuer de façon significative à la vitalité culturelle de Montréal. Je salue l'engagement et le dévouement de l'équipe organisatrice en cette année particulière. Le gouvernement du Québec est fier de vous appuyer. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Francos de Montréal ont toujours été un merveilleux prétexte pour célébrer le dynamisme et la richesse de la chanson francophone d'ici et d'ailleurs, et cette édition n'y fera pas exception. Après une année de pause, l'événement revient en force en nous offrant une programmation variée qui met en vedette des artistes établis et de la relève, qui ont tous en commun l'amour de la francophonie. La chanson francophone faisant partie intégrante de notre culture et de notre identité, notre gouvernement appuie les Francos dans sa mission de la valoriser et la faire rayonner, Je salue au passage la grande résilience des organisateurs qui ont su adapter leurs activités, nous permettant à toutes et à tous de célébrer nos artistes et la chanson francophone dans le respect des mesures sanitaires. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant :

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation



Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec

@MCCQuebec

SODEC sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/SODEC.gouv.qc.ca

https://twitter.com/la_sodec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 514 560-0244; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme