Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival musique et arts Osheaga

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 1 125 000 $ au Festival musique et arts Osheaga, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 3 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 1 million de dollars aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 125 000 $ issu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole .

« Je suis fière que votre gouvernement appuie ce festival, qui contribue au rayonnement du Québec comme destination de choix pour les événements d'envergure. En cette année particulière, Osheaga en met plein la vue grâce à un programme complètement local. Il accueille, avec sa formule Retrouvailles, des artistes favoris et d'autres de la relève. Je salue les promoteurs et les artisans du monde événementiel; ils ont relevé le défi de présenter aux festivaliers un rendez-vous inoubliable et adapté au contexte actuel. Je les invite d'ailleurs à profiter de leur séjour dans la région montréalaise pour découvrir ses nombreux trésors! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Osheaga est devenu un incontournable de la scène montréalaise. Chaque année, ce festival consolide la vitalité de la métropole; nous avons d'autant plus besoin en cette période de relance. Cet événement fait rayonner Montréal à l'international, et nous pouvons en être fiers. De plus, il permet aux citoyens et aux visiteurs de s'approprier le site exceptionnel du parc Jean-Drapeau. Je suis très heureuse d'appuyer Osheaga. Bon festival! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

