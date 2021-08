Festivals et événements - Saison printemps-été 2021 - Le gouvernement du Québec accorde une aide de près d'un demi-million au Festival international de films Fantasia

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière totalisant 482 500 $ pour soutenir le 25e Festival international de films Fantasia, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 25 août, à Montréal.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 270 000 $ aux organisateurs du festival dans le cadre du programme d'aide à la promotion et à la diffusion (volet 4 - Aide aux festivals de films). Pour sa part, le ministère du Tourisme lui alloue un montant de 112 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. Enfin, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie au festival Fantasia un soutien financier de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Fantasia est un rendez-vous culturel d'envergure qui, depuis 25 ans, contribue à nous faire découvrir les films de genre avec une programmation toujours riche et variée. C'est toute une foule de cinéphiles passionnés qui participe à ce festival, devenu un incontournable de la scène culturelle montréalaise. Je félicite les organisateurs de Fantasia pour cet événement reconnu par l'industrie cinématographique qui fait rayonner le Québec à l'international. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les festivals et les événements, comme le Festival international des films Fantasia, enrichissent l'offre touristique du Québec. Ils permettent aux visiteurs de vivre une expérience unique et originale. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne cet événement fort prisé où l'inattendu est au rendez-vous. Je souligne les efforts des organisateurs, qui ont adapté leur événement afin de le garder vivant et attrayant, au grand plaisir des cinéphiles. Voilà une façon originale de profiter de la saison estivale dans la région de Montréal! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Après 25 ans d'existence, Fantasia est certainement devenu un événement phare du calendrier estival métropolitain et il réussit, d'une édition à l'autre, à créer un engouement chez les amateurs de cinéma de Montréal et d'ailleurs. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec appuie le Festival, qui contribue au rayonnement culturel de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

