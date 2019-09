Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le festival POP Montréal

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la 18e édition du festival POP Montréal, qui se déroule jusqu'au 29 septembre prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 174 000 $ pour soutenir cet événement.

Pendant cinq jours, le festival POP Montréal présentera quelques centaines de groupes musicaux à un public désireux de connaître des talents émergents de partout dans le monde. Les festivaliers pourront également profiter de projections de films, de conférences et d'expositions d'artisanat et d'arts visuels.

Créé il y a dix-neuf ans, cet événement témoigne de la vitalité de la scène musicale québécoise. Il a d'ailleurs servi de tremplin à de nombreux artistes locaux, qui jouissent désormais d'une renommée internationale.

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme attribue une somme de 85 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie pour sa part un montant de 60 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications verse quant à lui une aide financière de 29 000 $ aux organisateurs en vertu des programmes Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec et Coopération internationale.

Citations :

« C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement s'associe à POP Montréal, un rendez-vous culturel incontournable pour les amoureux de l'art indépendant qui, depuis maintenant dix-huit ans, propose une expérience unique aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. En plus d'être une vitrine exceptionnelle pour les artistes talentueux qui s'y produisent, ce festival génère d'importantes retombées économiques et touristiques pour la métropole et le Québec. C'est grâce à de telles initiatives avant-gardistes que le Québec rayonne sur la scène internationale en tant que destination de calibre mondial. J'invite les festivaliers à participer en grand nombre à cet événement artistique phare, et j'enjoins tous les visiteurs à profiter de leur séjour pour découvrir les nombreux attraits culturels et touristiques de la grande région métropolitaine. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Rendez-vous annuel toujours très attendu, POP Montréal célèbre le talent d'artistes de la scène émergente. Les nombreux spectacles, dont les activités et les représentations gratuites, permettent aux festivaliers d'y faire de belles découvertes. Le gouvernement du Québec est heureux de participer à la réussite de cet événement, qui contribue à la renommée de Montréal à titre de métropole festive et animée. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Éclectique et audacieux, POP Montréal est sans conteste un des événements marquants de la rentrée culturelle montréalaise. Les nombreux artistes émergents et renommés qui s'y produisent contribuent à rendre notre métropole culturelle dynamique et attrayante. Accueillant une majorité d'artistes du Québec, ce festival facilite leur rayonnement à l'international et leur offre, ainsi qu'aux diffuseurs et aux programmateurs du monde musical, plusieurs occasions de réseautage. POP Montréal a par ailleurs mis au jour le talent de nombreux artistes québécois, qui connaissent aujourd'hui une renommée internationale et dont nous sommes très fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Lien connexe :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Suivez-nous sur les médias sociaux :

Ministère du Tourisme :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC

Ministère de la Culture et des Communications :

Suivez le Ministère sur les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 446-5911; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493; Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 3746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2355

Related Links

http://www.tourisme.gouv.qc.ca