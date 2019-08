Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 237 000 $ aux Grands Feux Loto-Québec

QUÉBEC, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la 25e édition des Grands Feux Loto-Québec, qui se déroule jusqu'au 24 août prochain.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 237 000 $ pour soutenir cet événement majeur.

Les amateurs de feux d'artifice sont invités à prendre place sur l'une des deux rives, à Québec ou à Lévis, afin d'assister aux spectacles pyrotechniques colorés qui seront présentés les mercredis et samedis soir. Il s'agit d'une occasion unique de profiter du majestueux fleuve Saint-Laurent.

Pour la réalisation de l'événement, le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 150 000 $ provenant du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, désormais appelé le Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère du Tourisme attribue, quant à lui, une somme de 87 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Chaque année, des milliers de personnes viennent admirer le savoir-faire d'artificiers de renommée internationale. Depuis 25 ans, les feux d'artifice illuminent le ciel de notre belle ville et font briller les yeux des petits et des grands. Il s'agit d'un événement incontournable de la Capitale-Nationale. J'invite toute la population à venir vivre ces moments magiques. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Votre gouvernement est très fier d'appuyer la 25e édition des Grands Feux Loto-Québec, qui promet d'être spectaculaire pour cet anniversaire. C'est une façon unique de célébrer notre fleuve et d'unir nos rives lors de soirées hautes en couleur, en musique et en émotions. C'est aussi une occasion exceptionnelle pour les Québécois, comme pour les visiteurs, de prendre un moment de répit pour profiter des joies de la belle saison. Ces représentations pyrotechniques sont reconnues pour leur qualité et leur envergure, ce qui génère d'importantes retombées économiques dans les zones portuaires, en plus de faire rayonner la Capitale-Nationale et le Québec dans le monde. J'invite d'ailleurs les amateurs de feux d'artifice à profiter de leur séjour dans cette belle région afin d'en découvrir les nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

