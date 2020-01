Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec accorde près d'un demi-million de dollars au festival Igloofest

QUÉBEC, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au festival Igloofest, qui se déroulera à Montréal jusqu'au 8 février prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 490 000 $ pour soutenir cet événement.

lgloofest met à l'honneur la musique électronique d'artistes locaux et internationaux. Des milliers de personnes sont attendues au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal pour assister aux prestations prévues lors de cet événement.

Le ministère du Tourisme attribue une somme de 410 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse de son côté une aide financière de 80 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« C'est avec grande fierté que votre gouvernement soutient cet événement hivernal de calibre international accueillant des amateurs de musique des quatre coins du Québec et du monde, qui auront la chance de profiter de son programme extérieur unique. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et Igloofest contribue à générer des retombées touristiques considérables pour Montréal et l'ensemble du Québec, tout en bonifiant notre offre hivernale. J'invite d'ailleurs les visiteurs d'ici et d'ailleurs à prendre part à ce rendez-vous incontournable pour savourer pleinement les joies de l'hiver au Québec et découvrir les nombreux attraits de notre belle métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Igloofest fait partie des grands événements culturels hivernaux de la métropole. Votre gouvernement est fier de soutenir ce rendez-vous festif qui contribue à la vitalité et à l'attractivité de Montréal pendant la saison froide. Avec son programme distinctif, Igloofest ce festival culturel majeur met en valeur le Vieux-Port et fait rayonner notre métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

