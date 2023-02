Festivals et événements : saison automne-hiver 2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 415 000 $ à l'organisme RIDEAU

QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 416 480 $ à RIDEAU, organisateur de l'événement du même nom qui se déroule jusqu'au 16 février. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'événement RIDEAU est un incontournable pour les milieux de la diffusion des arts de la scène du Québec et de la francophonie à l'échelle canadienne et internationale. Bien plus qu'un marché de spectacles, il est un lieu essentiel de rassemblement et d'échanges qui permet de faire des découvertes et des rencontres étonnantes. Pour sa 36e édition, RIDEAU propose des Présentations express, des vitrines de spectacles ainsi que des ateliers et une table ronde dans le cadre du Forum 2023. Plus de 50 artistes nationaux et internationaux se produiront dans le cadre de spectacles gratuits offerts au grand public, notamment au Palais Montcalm, au Théâtre Capitole, au Diamant, à l'Impérial Bell, au Théâtre Petit Champlain et au Grand Théâtre de Québec.

Citations

« RIDEAU est un rendez-vous incontournable qui réunit plus d'un millier de professionnels des arts de la scène. Cet événement d'envergure offre une vitrine exceptionnelle à nos créateurs et permet au public d'y faire de belles découvertes. Ce rassemblement est une chance unique pour les diffuseurs, les producteurs et les artistes d'échanger et de faire connaître leurs œuvres partout au Québec et bien au-delà. Je remercie l'équipe de RIDEAU et je salue les professionnels du milieu pour leur présence et leur implication. Vous contribuez au rayonnement de l'immense talent des créateurs de chez nous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement les rendez-vous RIDEAU, qui s'annonce particulièrement électrisant cette année. En plus de faire briller les talents d'ici et de favoriser l'effervescence et la solidarité au sein de la sphère québécoise des arts de la scène, l'événement réaffirme la réputation de la capitale nationale en tant que haut lieu de la culture et de l'innovation artistique. Je souhaite à tous ceux et celles qui prendront part à l'événement de faire des rencontres enrichissantes et de vivre des moments magiques. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme RIDEAU la somme de 280 000 $ provenant du programme Soutien à la mission - Regroupements nationaux ainsi qu'une bonification ponctuelle totale de 86 480 $, s'étalant sur 2 exercices financiers ( 2022-2023 et 2023-2024), dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie à l'événement RIDEAU une aide de 50 000 $ dans le cadre du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale contribue à l'événement RIDEAU en lui accordant une somme de 50 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales.

Liens connexes

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère de la Culture et des Communications

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Médias sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

LinkedIn

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

LinkedIn

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-0875; Guillaume Béland, Attaché politique régional pour la Capitale-Nationale, [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]